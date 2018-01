IU, Podemos y En Comú tachan de "homófoba" a la jurista María Elósegui y critican su elección para el Tribunal de Estrasburgo

Representar a España no creo que sea compatible con estas barbaridades. La amplia mayoría de nuestra sociedad celebra los derechos LGTBi que tanto han costado conquistar y los que aún quedan. Espero que nos encontremos en el Siglo XXI ️‍ https://t.co/IktyMd7PLa — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 25 de enero de 2018

Sesgo peligroso

"Estupefacción y rechazo"

Izquierda Unida, Podemos y En Comú han calificado este jueves de "homófoba" a la catedráticay critican su elección como representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), informa Europa Press.El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha calificado dela elección de una mujer que es "contraria a los derechos civiles y la libertad sexual", unos conceptos que, a su juicio, "no representan a España", un país que es "de los más avanzados" en esta materia.Las formaciones reaccionan así tras conocer extractos de algunos de sus artículos y entrevistas, publicados por eldiario.es , en los que, la jurista, por ejemplo, considera que "quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología"."No es justo para la ciudadanía española tener una representante que haya hecho este tipo de declaraciones profundamente bochornosas", ha insistido el diputado. Según ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso, desde IU en el Parlamento Europeo se van a comunicar con las altas instancias de este órgano para "corregir esta deriva", porqueTambién sus socios electorales, Podemos y En Comú, han mostrado su rechazo a esta elección en las redes sociales. Así, el senador morado Ramón Espinar, ha señalado que "representar a España" no es compatible "con", en referencia a las declaraciones de la jueza."La amplia mayoría de nuestra sociedad celebra losque tanto han costado conquistar y los que aún quedan. Espero que nos encontremos en el Siglo XXI", ha escrito en su cuenta de Twitter.En Comú también ha usado sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con los dos candidatos a este puesto que se han hecho públicos: "Un juez que saca ceros en los exámenes y", ha resumido la formación catalana.Su portavoz en el Congreso, Lucía Martín ha compartido en twitter la noticia, bajo el escrito "cuando una jueza española entra por primera vez a formar parte del Tribunal Europeo de DDHH y resulta que es".La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) eligió este martes a Elósegui como jueza del TEDH en representación de España tras imponerse en votación a Francisco Pérez de los Cobos , que eran los otros dos aspirantesEl portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, también ha lamentado las opiniones contra la homosexualidad expresadas públicamente por la catedrática vasca y ha alertado delque eso supone en la institución a la hora de tomar decisiones.Girauta ha querido dejar claro que, sino a Pérez de Nanclares, pues era el que había sacado la mejor puntuación en el examen ante el comité de expertos, y ahora confía aún menos en su candidatura.El diputado naranja no duda de la "capacidad jurídica" de la jurista, pero le parece lamentable que haya hecho esos pronunciamientos y se haya "metido en esos jardines". "que alguien piense eso, pero si lo piensa, al hacerse público, es muy peligroso porque ahora va a tener sesgos en el tribunal".El Observatorio Español contra la LGBTfobia (Stoplgbtfobia) por su parte ha mostrado suante la elección de la jueza Elósegui por sus posturas "reaccionarias y alejadas de la realidad social en temas como la homosexualidad, la transexualidad, la educación sexual de los niños o la píldora del día después".El director Observatorio, Paco Ramírez, ha afirmado que los integrantes de este organismo estánpor que se haya elegido a María Elósegui para "un puesto de tal relevancia y compromiso social" como el TEDH, teniendo en cuantas sus "actitudes ante la diversidad sexual".En este sentido, Ramírez ha indicado que el Observatorio considera las posturas de Elóseguide las personas LGBTI. "Es lamentable que nos hayamos enterado tan tarde de estos antecedentes tan deplorables en una persona que deberá intervenir en futuros procesos sobre los derechos de las personas LGBTI en Europa", ha subrayado.Para el director del Observatorio, se trata de una situación "paradójicamente comparable" a lacomo miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas el año pasado, o la elección de Venezuela, Emiratos Árabes y otros como miembros del Consejo de Derechos Humanos también de Naciones Unidas."Desde el Observatorio nos ofrecemos a ayudar en su patología a la jueza María Elósegui con, sentido común y mucha ciencia fundamentada, para que conozca objetivamente y sin distorsiones morales a las personas LGBTI en primera persona", ha dicho el director Observatorio.