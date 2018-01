Cifuentes tendrá que comparecer finalmente el 2 de febrero sobre 'Lezo' en la Comisión de Investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , tendrá queel próximo 2 de febrero en la Comisión de Investigación sobre corrupción política como "consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014" al objeto de informar sobre el caso Lezo, tres días después de que el partido naranja frenara la comparecencia de Cifuentes de que la presidenta regional acuda a comparecer sobre esta cuestión; mientras que el. Podemos no puede votar porque no tiene representación en la Mesa de la Comisión —compuesta por presidente, vicepresidente y secretaria general—."Se va a continuar con lay hemos hablado sobre el informe y los grupos creemos que no hay problema. Entendemos que son recomendaciones del letrado y se ha decidido por los grupos que el 2 de febrero la tengamos hablando sobre el caso Lezo en el momento que ella eradel Canal de Isabel II", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, César Zafra a la salida de la reunión de la Mesa.