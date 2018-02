Miles de personas protestan en Santiago contra los recortes en sanidad y la reforma sanitaria gallega

Conselleiro amortizado

Unión sindical y de los partidos de la oposición

convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago de Compostela en la que se ha "retado" al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quey mantenga un proceso de negociación encaminado a frenar los "recortes" y "privatizaciones" en la sanidad gallega , informa Europa Press.La movilización, iniciada a las 12 del mediodía en la Alameda y con presencia de ciudadanos de las distintas áreas sanitarias gallegas y colectivos profesionales,–Luis Villares, Gonzalo Caballero y Ana Pontón, respectivamente– junto con los representantes de los sindicatos CIG, Comisiones Obreras y UGT.El portavoz de la plataforma, Manuel Martín, ha denunciado elque asegura que supondrá la nueva Ley de Salud, la situación de "colapso" registrado en las listas de espera y en la sanidad gallega "en su conjunto" y el progresivo "proceso de privatización" del I+D+i, con los "chiringuitos que se están montando" de gestión privada.En una plaza de la Quintana en la que todavía entraba la cola de la manifestación cuando se finalizó la acción de protesta, en torno a las 13,30 horas, la actriz Isabel Risco dio lectura al manifiesto de la plataforma, entre cánticos de los presentes de, y con presencia de pancartas alusivas a Feijóo, como la portada por vecinos de la zona de A Mariña que situaban su fotografía en una cruz, bajo la frase "el Cristo de la nieve".En su manifiesto, la plataforma ha instado a Feijóo a que retire la reforma de la Ley de Salud, que se debatirá este martes en el Parlamento, por "", y ha denunciado que "86 pacientes pasan diariamente de la Sanidad Pública a la privada" desde la aplicación en enero de la derivación de los pacientes a la privada.En esta línea, en el manifiesto se afirma que el proyecto de modificación de la Ley Gallega de Salud "desmantelará los hospitales comarcales, dificultando el acceso a la asistencia especializada a la población rural", "perpetuará estructuras de gestión integrada que someten a la Atención Primaria a las gerencias hospitalarias", "para el control de la Sanidad pública gallega que pasará a ser una pantomima" y "favorecerá la creación de chiringuitos de gestión".Con estos argumentos como base, la plataforma ha exigido la retirada del proyecto de modificación de la Ley Gallega de Salud, que se cumplan los plazos del Decreto Ley de Garantías de las prestaciones sanitarias y se abra un proceso de negociación en torno a ", por los recortes y privatizaciones".El portavoz de la plataforma, Manuel Martín, haciéndose eco del "enorme descontento social y profesional que existe con el intento de mantener los recortes que se han producido en los últimos años", ha lanzado el "reto a Feijóo" de mantener una reunión para ver "cómo paralizar la reforma de la ley y, los profesionales, las organizaciones políticas, sindicales y la administración para ver cómo iniciar un proceso de recuperación de los recortes que se han producido".Martín ha agregado que el conselleiro de Sanidad "está amortizado", tras haber demostrado "", por lo que ha insistido en que "el tema está en manos de Feijóo", que es el que "tiene que recapacitar".La manifestación secundada por colectivos ciudadanos y profesionales, y que ha concluido entonando el Himno gallego,en torno a las reivindicaciones sanitarias de la plataforma.Luís Villares, portavoz de En Marea, ha precisado que "la respuesta masiva de la ciudadanía, incluso la que votó al PP" refleja que, y que no se resigna a "que le supriman las áreas sanitarias, a que no haya médicos o les quiten especialistas de los hospitales comarcales".Por su parte, el secretario general del Partido Socialista en Galicia, Gonzalo Caballero,, por implicar "daños para una ciudadanía que quiere una sanidad pública, gratuita, de calidad y próxima". "Galicia está hoy contra las políticas sanitarias de Feijóo, que tiene que tomar nota para corregir la precarización del empleo, la supresión de las áreas sanitarias o la reducción de servicios, Galicia quiere una política sanitaria del siglo XXI", ha añadido.Del "deterioro" en la sanidad pública también ha hablado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que, "con repagos" y con "aumento de las listas de espera", y ha argumentado que el PP y Feijóo usan "la mayoría absoluta contra las personas de este país", como un "cheque en blanco" para "convertir la sanidad en un negocio para unos pocos".Desde el ámbito sindical se ha abundado en los argumentos planteados por la plataforma. Así, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha apelado a "evitar que roben la sanidad pública" a los ciudadanos, con un Partido Popular al que acusó de. "No podemos permitirnos esta entrada a saco del PP con fondos de inversión y empresas privadas a hacer de la salud un negocio", ha agregado.Por su parte, Ramón Sarmiento, secretario general de CCOO en Galicia, ha instado a Feijóo a que replantee su postura con las áreas sanitarias,, en urgencias, en atención primaria y en hospitales".Desde el sindicato UGT se ha descrito una sanidad gallega marcada por su "deterioro" con "urgencias colapsadas, falta de camas", acusando a la Xunta de Galicia de aplicar "reformas unilaterales con objetivo claro de avanzar hacia un modelo privatizador", en declaraciones de José Antonio Gómez, su secretario general en Galicia.