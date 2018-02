Santamaría abronca a Cs: "Antes de que ustedes existieran muchos hemos hecho una defensa férrea de la soberanía nacional"

El @PPVasco en el Parlamento de Vitoria lleva muchos años defendiendo la unidad frente a los movimientos de autodeterminación y tienen el total apoyo del Gobierno de España.

Esperamos que @CiudadanosCs defienda también la #SoberaníaNacional allí donde tengan representación — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 14 de febrero de 2018

@GirautaOficial "Sra.Vicepresidenta con los nacionalistas no se puede construir nada; esa es la opinión de todos aquellos que estamos implicados en la construcción de Europa" #SesiónDeControl pic.twitter.com/e7p7m7F3bs — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 14 de febrero de 2018

Rajoy y la educación franquista

La pobreza laboral y el 'y tú más'

Margarita Robles recuerda a @marianorajoy los efectos de su reforma laboral:



☑️ 15% trabajadores en riesgo de pobreza

☑️ 20% jóvenes con trabajo ronda la pobreza

☑️ 1 millón y medio de trabajadores gana sueldos menores que el SMI

☑️ 2/3 contratos t.parcial son mujeres pic.twitter.com/X80SYYAedI — PSOE Congreso (@gpscongreso) 14 de febrero de 2018

El enfado en el Gobierno y en el PP por el hecho de que Ciudadanos esté intentando arrebatarle gran parte de sus banderas tradicionales para captar a un sector importante de su electorado afloró este miércoles en la Cámara Baja. "Antes de que ustedes existieran muchos hemos hecho en esta casa [el Congreso] una defensa férrea de la soberanía nacional". Esta es la expresión que espetó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al portavoz de Ciudadanos (Cs)después de que este echara en cara a los conservadores "el pasteleo" que han tenido con elEl cruce de palabras tuvo su origen en una pregunta de Ciudadanos en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados : "¿Qué opinión le merece al Gobierno el desafío a la democracia planteando por el PNV con su propuesta deSantamaría recordó a Cs que el PP vasco durante "muchísimos años" ha defendido la soberanía nacional y la unidad de España, rechazando incorporar en una posible reforma estatutaria el derecho de autodeterminación por "ser una figura sin encaje posible en nuestro jurídico" en la Constitución, un "elemento de enfrentamiento político y social entre los vascos" y "generador de incertidumbres" para el País Vasco. En este momento aprovechó para recordarle que su formaciónAdemás, Sáenz de Santamaría, que escuchó cómo Girauta se refería al "cuponazo", en alusión al cupo vasco, pidió al partido naranja que explique por qué echan en cara al PP acercamientos al PNV cuando la revisión de la prisión permanente revisable o de la ley de seguridad ciudadana es posible gracias a la actitud de Ciudadanos.En este sentido, recordó que se va a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana porque en el partido naranjadel PNV "para que se suavice". Y que se está debatiendo sobre la derogación de la prisión permanente revisable porque la abstención del Cs dio paso a la admisión a trámite de una proposición de los nacionalistas vascos.Mientras, Rajoy defendió que los colegios enseñen los valores de las Fuerzas Armadas, mientras Gabriel Rufián (ERC) le acusó de recuperar la educación franquista."Siempre he pensado que es muy positivo que los jóvenes aprendan a respetar los valores universales, sociales y democráticos que recoge la Constitución", mantuvo el jefe del Ejecutivo después de que Rufián le preguntase si el Gobierno tiene el objetivo de "recuperar" el ideario franquista. "Con todos mis respetos, yo estoy más actualizado que usted y por eso no me voy a remitir lo que ocurría hace 80 años. Yo voy a hablar de la España constitucional", respondió el jefe de los conservadores.Ademas, Rajoy señaló que la ley en la que se basa ese iniciativa data de 2005. Gobernaba el PSOE , destacó. Y salió adelante con el apoyo de ERC, la formación a la que pertenece Rufián.Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas pero apoya las leyes", reprochó a Rufián.Por otra parte, Rajoy aseguró que, que en España se están creando al año medio millón de puestos de trabajo y que el objetivo es llegar a 20 millones de ocupados en 2019.En respuesta a las críticas de la portavoz socialista, Margarita Robles, sobre los efectos de la reforma laboral de 2012, el presidente destacó que la creación de empleo ha sido "la máxima prioridad del Gobierno".Hemos recuperado el nivel de empleo indefinido previo a la crisis, llevamos 48 meses consecutivos de aumentos de la contratación indefinida y el empleo recuperado es mayoritariamente a tiempo completo", dijo Rajoy.Tirando de ironía, el presidente se preguntó si Robles hace oposición a suo al anterior presidente del Gobierno, en alusión aEl PNV llevó a la sesión de control su malestar por unas declaraciones a La Vanguardia en las que el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, ubicaba al PNV en el bando de los malos.si se hubieran producido pero, una vez rectificadas por el propio periodista, creo que deberíamos todos dar por zanjado el incidente", defendió Rajoy.Esteban criticó que Sánchez Corbí dijera, por ejemplo, que la guerra sucia no tuvo tanta importancia. "Esto lo dice una persona que fue condenada por tribunales españoles dos veces por tortura a cuatro años de cárcel y dos de inhabilitación, lo que suponía la expulsión del Cuerpo", recordó, afeando que el Gobierno de José María Aznar lo indultara "rápidamente" permitiendoinforma Europa Press.