EL PSOE consagra sin oposición interna la democratización de las grandes decisiones del partido

Primarias a doble vuelta

Por unanimidad. Sin votos en contra y en un tiempo récord ante la ausencia de oposición por parte de los críticos, decididos a esperar tiempos mejores para hacer valer su peso orgánico. El Comité Federal del PSOEmás dependiente de los liderazgos y de las decisiones de las bases y mucho más difícil de controlar desde las instancias intermedias, que son en las que mejor se mueven los barones territoriales.El nuevo reglamento para el partido diseñado bajo la batuta del secretario de Organización,cierra las puertas para que los críticos puedan forzar una eventual caída del secretario general —a escala nacional pero también autonómica—,a quienes podrá imponer, por ejemplo, consultas a la militancia aún contra su criterio. Los afiliados también ganan capacidad de decisión: serán ellos los que elijan a los secretarios generales en todos los niveles territoriales y serán los únicos que podrán derribarlos.Con la nueva normativa se elimina la regla por la cual la dimisión de la mitad de la ejecutiva federal conlleva automáticamente el cese del secretario general, la vía por la cualy también se limita a tres meses el tiempo máximo que una gestora puede dirigir el partido, frente a los más de ocho meses que se mantuvo activa la comisión liderada por Javier Fernández tras el cese de Sánchez.Los 17 barones territoriales, pese a no ser los principales afectados por este reglamento, también verán cómoTendrán que celebrar sí o sí primarias para elegir al candidato a la Presidencia de su comunidad autónoma –a no ser que éste gobierne–, y Ferraz tendrá capacidad de forzarles a ello si se niegan. Además, la dirección federal podrá convocar consultas entre la militancia(tanto a nivel federal como a nivel territorial) sin pasar por el Comité Federal, y tendrá la capacidad de vetar las que promuevan los barones entre los afiliados de cada comunidad.Por el contrario, la militancia gana poder con el nuevo reglamento. Suya será la competencia exclusiva de elegir y cesar al secretario general, se reduce sensiblemente el número de avales necesario para participar como candidato en un proceso de primarias, sal Congreso Federal del PSOE y los militantes tendrán la capacidad de exigir la convocatoria de consultas sobre asuntos relevantes, aunque la última palabra sobre la celebración de estos referéndum internos la seguirá teniendo la ejecutiva.El nuevo reglamento mantiene las primarias para elegir al líder del partido y los secretarios generales de los diferentes niveles territoriales, pero modifica el método: a partir de ahora,y los dos candidatos más votados en una primera votación se enfrentarán entre sí por segunda vez si, en primera instancia, ninguno de los aspirantes obtiene más del 50% de los votos.La posibilidad de derribar a un secretario general a través de la dimisión de más de la mitad de los miembros de su ejecutiva únicamente continuará operando en las agrupaciones locales. Con el nuevo reglamento, la única manera para que el líder del PSOE deje de serlo antes de que termine su mandato pasa porque tendrá que ser promovido y aprobado por al menos la mitad más uno de los miembros del Comité Federal. Si ese revocatorio se convoca, toda la militancia estaría llamada a pronunciarse sobre la continuidad del secretario general en su puesto.El nuevo reglamento establece además que, y además prohíbe que estos órganos puedan modificar el censo electoral de cara al proceso de primarias para escoger al nuevo secretario general, el acto que precede al congreso y que determina su propio cese.Otra novedad es lapara que un militante pueda concurrir a primarias. Hasta ahora, un afiliado necesitaba recoger apoyos de al menos el 5% del censo si quería aspirar a la Secretaría General federal del partido, un porcentaje que ascendía al 10% para concurrir como candidato a alguna de las baronías autonómicas y a un 20% de la militancia en los niveles local y provincial. Con las nuevas reglas, los militantes sólo tendrán que reunir un número de avales equivalente al 1% del censo para participar en las primarias a nivel federal, y el porcentaje es del 2% en el caso autonómico, del 3% en el ámbito provincial, del 4% en el comarcal y del 5% en el local.Además, la dirección socialista pone coto apara demostrar su fortaleza antes de las primarias: como mucho, se podrán presentar para el proceso el doble de las firmas exigidas para postularse como candidato.Por lo que se refiere a la confección de las candidaturas electorales, el nuevo reglamento establece que los números uno de las listas del PSOE para todas las elecciones salvo las europeas –generales, autonómicas y locales– se escogerán porsi el partido no gobierna en ese ámbito territorial. En caso contrario, el presidente o alcalde socialistas será candidatos sin primarias, salvo que la mayoría del Comité Regional –o federal, en el caso de la Presidencia del Gobierno– o un porcentaje de la militancia exijan lo contrario.Así, un presidente del Gobierno que quiera repetir como candidato solo se sometería a primarias abiertas; un presidente de comunidad autónoma lo haría si lo solicitase el 40% de la afiliación de su región o su Comité Regional, y un alcalde, si lo pidieran la mitad de los afiliados a nivel local.Tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local las primarias serán abiertas a los simpatizantes y no sólo a los militantes. Ferraz tendrá la capacidad de obligar a las federaciones a celebrar primarias aunque estas no quieran hacerlo, y éstas podrán asimismo solicitar la celebración de este proceso. A todas las votaciones podrán presentarse independientes sin el carné del PSOE. El resto de los miembros de la lista los podrá proponer cualquier militante, pero, es decir, Ferraz, que podrá escoger incluso nombres que no hayan sido votados por la militancia.La nueva normativa establece que la dirección del PSOE tendrá la obligación de organizarcuando se plantee apoyar la investidura para presidente del Gobierno –central o autonómico– o para alcalde de un candidato no socialista y cuando se plantee firmar un pacto que implique conformar un ejecutivo de coalición con otro partido. Por el contrario, no será obligatorio que la dirección socialista someta a sus bases la firma de un pacto que contemple que un dirigente del PSOE alcance el poder con un gabinete que cuente únicamente con dirigentes socialistas. De esta forma, el pacto que firmó Sánchez con Ciudadanos en 2016 no hubiera tenido que ser obligatoriamente ratificado por las bases.Además, el reglamento también regula la posibilidad de que Ferraz convoque consultas a la militancia sobre los asuntos que considere oportunos, y no solo a nivel federal.entre los afiliados, aunque la última palabra la tendrá la ejecutiva del ámbito territorial correspondiente.El nuevo reglamento impone una nueva limitación: queAsimismo, se establece un límite de tres mandatos consecutivos para los cargos orgánicos e institucionales, aunque el cómputo empezará a contar en 2018. Después de tres mandatos, los dirigentes deberán abandonar su puesto, a excepción de los presidentes o alcaldes que estén en ejercicio, ya que la dirección del PSOE entiende que han sido ratificados por las urnas. Aunque hecha la ley, hecha la trampa: la ejecutiva de Sánchez podrá determinar excepciones a esta norma.