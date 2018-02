El PSOE propone reformar el Estatuto de los Trabajadores y sancionar a empresas contra la brecha salarial

La secretaria de Igualdad del PSOE,, presentóeste lunes unaque llevará al Congreso de los Diputados y que plantea reformar la Ley de Igualdad y el Estatuto de los Trabajadores para erradicar la brecha salarial, conque incurran en discriminación, según informó Europa Press.El texto parte de dos premisas, el derecho de los trabajadores a tener información sobre la política salarial de su empresa y la obligación de las empresas a partir de 6 trabajadores de suministrar ese tipo de datos. Se mantiene, no obstante, que sólo tendrán obligación de elaborar planes de igualdad las compañías que tenganEn el Estatuto de los Trabajadores, el PSOE quiere introducir ely lo define como aquel en que "la naturaleza de las actividades efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes".Fija así que "el empresario está, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma" igual que estará "obligado a llevar unde su plantilla, desagregados por sexo" y por categorías y grupos profesionales, al que sus trabajadores "tienen derecho a acceder".De hecho, introduce un artículo según el cual "cuando en una empresa con al menos veinticinco trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25% o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se presumirá que concurreque lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores".Conforme recordó Calvo,. Introduce ahora dos apartados y modifica otro del artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores para tipificar los incumplimientos: será"no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, incluida la auditoría salarial, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos", cuando exista la obligación de realizarlos.En cuanto a las, lo será incumplir el deber que se introduce de información a los trabajadores sobre el registro salarial de la empresa, carecer de dicho registro o incumplir las obligaciones que se introducen en la misma reforma en materia de planes de igualdad y auditorías salariales.