Marta Sánchez pone letra al himno nacional y recibe el aplauso de Rajoy, Rivera y la Guardia Civil

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

‘Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón’ . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrero de 2018

Nuestra felicitación a Marta Sánchez @Martisima_SoyYo por una iniciativa que busca unir y sumar, no restar ni dividir#OrgullososDeSerEspanoles



pic.twitter.com/k04PpmrLt8 — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 de febrero de 2018

"Si mi letra acaba siendo la letra del himno puedo irme a la tumba tranquila"

Letra del himno de España, por Marta Sánchez:

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , alabó este domingo a lapor suque se hizo viral después de que la artista lo interpretara este sábado en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid. No fue el único en elogiar a Sánchez: también el presidente de Ciudadanos,, celebró la letra, y desde el perfil oficial de lafelicitaron a la artista."La inmensa mayoría de los españoles. Gracias, Marta. MR", escribía el propio presidente en su cuenta de Twitter. El mensaje viene acompañado de un vídeo de la actuación de Marta Sánchez, que, en la letra, da las, durante una actuación que fue ovacionada en varias ocasiones por el público.El presidente de Cs, Albert Rivera , también celebraba diez minutos después la letra creada por la cantante de origen gallego: "Valiente y emocionante Marta Sánchez poniendo letra y corazón al himno nacional". Rivera citaba un verso de la canción: "Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón".Desde la cuenta oficial de Twitter de la Guardia Civil felicitaban a la cantante por "una iniciativa que busca unir y sumar, no restar ni dividir #OrgullososDeSerEspañoles", que también enlazaba al vídeo de la actuación.Después de que su letra se hiciera viral, la cantante ha afirmado que "no he hecho esto con; se me ocurrió la idea mucho antes de que todo esto ocurriera en España". Sánchez, que se ha declarado "feliz y abrumada": "me enorgullece porque no ha pasado desapercibido y se ha tenido un cuenta un acto que salio de mí con todo el cariño"."No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque", ha afirmado la artista en una entrevista en Onda Cero . La cantante ha relatado que creó el himno hace año y medio en Miami "porque añoraba a mi país y a mi gente". "Si mi letra acaba siendo la letra del himno", ha confesado la cantante.​Hace 27 años, Marta Sánchez, como vocalista de Olé Olé, visitó a las tropas españolas desplazadas en el Golfo Pérsico durante la Guerra de Irak para cantarles Soldados de Amor.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra

la que vio nacer un corazón aquí.



Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,

por eso resistí.



Crece mi amor cada vez que me voy,

pero no olvides que sin ti no se vivir.



Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón

y no pido perdón.



Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,

honrarte hasta el fin.



Como tu hija llevaré ese honor,

llenar cada rincón con tus rayos de sol.



Y si algún día no puedo volver,

guárdame un sitio para descansar al fin."