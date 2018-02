Inés Arrimadas sobre su 'no' a la huelga del 8M: "Yo soy feminista pero no soy comunista

La líder Ciudadanos en el Parlament catalán,, reiteró este miércoles que no apoya la huelga feminista del 8M. "Yo soy feminista pero no soy comunista", señaló en La Cafetera de radiocable.com . "Respeto esa convocatoria pero solo pido que las que no hagan huelga que no se lescomo me han hecho a mi, sino que se respete la libertad de las mujeres", añadió.Sobre la polémica del himno nacional tras la interpretación de Marta Sánchez de una versión para la que escribió su propia letra, Arrimadas reivindicó que, si bien tiene un contexto heredado del franquismo, también tiene su parte de historia que bebe “de la democratización” y que en la actualidad“se trata de”. “El patriotismo cívico es el que se muestra orgulloso de su bandera y de sus símbolos”, añadió."Vemos una clara disputa entre ERC y la lista de Puigdemont, lo que pasa que no se atreven a explicarlo públicamente", señaló sobre la eventual investidura del expresident." Todo el mundo sabe que Puigdemont no va a ser president", agregó. "Cuando hablo con personas independentistasque cosas que nos diferencian", dijo después.