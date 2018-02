El Defensor del Pueblo urge al Gobierno a que no permita que solicitantes de asilo se vean obligados a vivir en las calles

60 inmigrantes a los que no pudo atender

El, Francisco Fernández Marugán, instó al Gobierno a no permitir que solicitantes de asilo no tengan ningún centro al que acudir, viéndose obligados a permanecer en las calles. "El incremento de las solicitudes de asilo y los compromisos contraídos en la sede de la Unión Europea" para su reubicación y reasentamiento "no puede ser excusa para atender a los solicitantes que se personan en territorio español", expresó la institución este jueves a través de un comunicado. Responde así a las quejas presentadas por la organización jesuita Pueblos Unidos, que constata haber acompañado, entre los que se encuentran familias con menores a cargo y mujeres víctimas de violencia de género".En particular, la queja venía orientada por el caso particular de un joven salvadoreño que, a pesar de tener una cita concertada en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), tuvo que. Como explicó la ONG, esta persona acudió a "la Unidad de Trabajo Social de la Oficina de Asilo y Refugio al objeto de solicitar su incorporación al sistema de acogida para solicitantes de protección internacional, dado que reúne los requisitos exigidos para ello". La respuesta, sin embargo: "No se le puede proporcionar alojamiento hasta que no formalice la petición de asilo".Pero no se trata de un caso aislado. "El Centro Pueblos Unidos ha acompañado 13 casos de personas solicitantes de asilo que quedan, cuya única vía en Madrid es acudir a los recursos destinados a personas sin hogar o esperar a la ayuda de diversas organizaciones sociales", explica la organización. El problema es que los plazos de la capital para formalizar la solicitud y reclamar la situación de vulnerabilidad ""."A esta situación se ha sumado, como agravante, la saturación de la Campaña del Frío en Madrid en las últimas semanas, la cual ha puesto de relieve la", añade Pueblos Unidos. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado día 7 de febrero que tuvo que habilitar dos inmuebles vacíos para acoger la llegada de refugiados y demandantes de asilo que no estaban siendo atendidos por los servicios estatales de inmigración. "Hemos tenido días que, sin esperarlo, han venidoy hemos tenido que establecer nuevos albergues", anunció entonces la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.En cambio, el director general de Integración Comunitaria y Emergencia Social del consistorio, Luis José Nogués, explicó este martes que hubopor el Ayuntamiento durante tres días debido a "losdel Ministerio de Empleo y Seguridad Social de acoger con sus recursos". Según remarcó, estas personas –"jóvenes africanos que llegaron desde Barbate y Málaga"– no respondían al perfil de sin hogar."La semana pasada llegó a Madrid un grupo de inmigrantes subsaharianos y un número menos numeroso de refugiados (fundamentalmente provenientes de Siria), lo que obligó al Ayuntamiento a habilitar", respondió la institución a preguntas de. Eso provocó que las instalaciones empleadas para la Campaña del Frío, que se realiza todos los años, no pudieran acoger a todas estas personas. Aseguraron, no obstante, quede Madrid".Por su parte, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicaron, como informó Europa Press, quecasos de estos inmigrantes recibidos por parte del Ayuntamiento de Madrid, a los que se les ofreció los recursos del sistema de acogida español.