El Pazo de Meirás figura a la venta por 8 millones de euros en una inmobiliaria de lujo cántabra

Reclamación a la Xunta

Sadamaioría ve "urgente" presentar una acción de nulidad

No "caer en la trampa" de que Galicia "desembolse recursos"

El Pazo de Meirás figura a la venta por un precio deen la web de la inmobiliaria cántabra Mikeli, especializada en un catálogo de propiedades de lujo, como casonas, palacetes e islas privadas. La aparición de este anuncio ha provocado que la Diputación de A Coruña exija a la Xunta que inicie "de forma inmediata" un expediente sancionador a la familia del dictador Francisco Franco.En la web de Mikeli figura que vendeel Pazo de Meirás, propiedad que presenta bajo la designación de "inmueble singular en venta en Sada" y entre las fotos con las que se ilustra la propiedad figura también la capilla y los jardines. También pueden contemplarse sendos vídeos, uno que presenta el estado actual de la propiedad, subtitulado en inglés, y otro en el que pueden verse imágenes del dictador."La inclusión del Pazo de Meirás en el catálogo de Mikeli Luxury Real Estate supone un gran hito profesional para la empresa, pues se trata de un lugar emblemático y muy conocido no solo en España sino también fuera de nuestro país", afirma la inmobiliaria.El anuncio trasciende una semana después de que se filtrase la intención de los Franco dede veraneo del dictador, transcurridos menos de dos meses de la muerte de Carmen Franco Polo, la única hija del dictador.Ante esta actuación de los Franco, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha urgido la apertura de un expediente sancionador porque entiende que la familia Franco deberían haber avisado a la Xunta dos meses antes de que pretendía vender la propiedad,"Han incumplido ese plazo que se marca la ley. Entendemos que la Xunta tiene que tener tolerancia absolutamente cero con el intento de vender el Pazo y ejercer las acciones pertinentes", afirmó Goretti Sanmartín, quien apuesta por "intentar paralizar esta venta".La representante nacionalista insistió en que hay "mucho nerviosismo e interés de la familia Franco para intentar deshacerse de" y que está protegido con la figura de Bien de Interés Cultural.En su opinión, si la Xunta no abre "de manera rápida" el expediente sancionador, "lo que estará habiendo es", porque cree que "se facilita que se pueda producir esa venta".Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), declarado en el año 2009, la Xunta tiene derecho de tanteo, es deciral mismo precio que se haya acordado con un vendedor privado.Goretti Sanmartín subrayó también que el próximo 1 de marzo la Diputación de A Coruña hará públicos el informe histórico y el jurídico que abreLa formación Sadamaioría ha calificado de "urgente" presentar una acción de nulidad contra el título de propiedad del Pazo de Meirás, al tiempo que reclamapara que el edificio deje de estar en manos de la familia Franco.En un comunicado recogido por Europa Press, y tras hacerse público la inclusión del inmueble en una inmobiliaria cántabra para su venta, esta formación demanda la, la acción de nulidad, contra el título de la propiedad de los Franco, "así como la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la Propiedad".Al respecto, señala que "cualquier tercero que pretenda adquirir el Pazo, las que ya tiene, por ser Bien de Interés Cultural (BIC), y las que debe tener de inmediato si, como demanda Sadamaioría, la Xunta o, en su caso, otras administraciones legitimadas, ejercitan la acción de nulidad y la anotación registral de la demanda".Sobre el anuncio de la venta del inmueble, asegura que "sea o no un globo sonda, la realidad es que la pasividad o el retraso en el ejercicio de las acciones judiciales beneficia a los Franco por lo que es urgente que se actúe".Por otra parte, aboga por creardesde "diferentes mesas y órganos de participación". Especialmente, destaca la comisión de expertos de la Xunta y la Junta pro Devolución de la Diputación de A Coruña, ambas con representación del Ayuntamiento de Sada.El conselleiro gallego de Cultura, Román Rodríguez, ha recordado este viernes que la familia Franco tiene la obligación de comunicar a la Xunta cuando "exista un hipotético comprador" para el Pazo de Meirás y ha apostado porpara que "Galicia desembolse recursos" por este bien.En declaraciones a los medios, Rodríguez ha recordado que "no es la primera vez que hay este tipo de anuncios", tras lo que ha instado a mantener la calma, dado quepara que se produzca esta "hipotética" venta.La familia propietaria, los Franco, tienen "la obligación de que, cuando tengan un hipotético comprador, comunicárselo a la Xunta, que tiene la posibilidad de ejercer el", esto es, la compra preferente por el mismo precio.No obstante, el conselleiro ha reiterado que la Administración gallega descarta esta opción, dado que hay un "mandato parlamentario" que "refleja la voluntad de los gallegos" de que este Bien de Interés Cultural "pase a ser propiedad pública"."No vamos a ejercer el derecho de retracto, pero sí vamos a pelear desde el punto de vista jurídico y legal para que este bien pase a patrimonio público", ha sentenciado Román Rodríguez, que ha reiterado que la Xunta "no va a transferir".Tras recordar que un "hipotético comprador" debe "saber que este bien tiene", el conselleiro ha apostado por "no caer en la trampa ni en hipotéticas estrategias encaminadas a que Galicia desembolse recursos" por este monumento.