Cientos de personas en toda España salen en defensa de los refugiados para exigir el fin de "la Europa Fortaleza"

Bajo el lema No a la Europa Fortaleza , los Derechos Humanos no se negocian, más de 20 ciudades y más de 150 colectivos convocaron para este sábado diferentes movilizaciones para denunciar queadquirido con la Unión Europea respecto a la acogida de los refugiados.En Madrid, la protesta comenzó con una concentración ciclista en la Cuesta de Moyano y a lo largo de la mañana tuvieron lugar diferentes actividades en el Paseo del Prado y la lectura del manifiesto , informa Europa Press."Si pasa algo pues estamos en agenda y si no, no", criticó Karlos San Pedro, miembro de Queremos acoger ya . "Creemos que es necesarioa la gente para que conozcan el drama de esta situación", añadió. El activista señaló también la "poca voluntad política" que hay para ayudar a los inmigrantes y la necesidad de, además de cumplir con los acuerdos, que seLa plataforma colocó lápidas –blancas en el caso de los niños– para conmemorar a todas las personas que mueren en huyendo de la miseria, el hambre y la guerra por falta de vías legales y seguras., recordó un joven que salió de Mali también empujado por el conflicto en su país.Entre los convocantes del acto se encuentran CCOO, UGT, Podemos y numerosas entidades de apoyo a los inmigrantes. Las organizaciones denuncian que a España ha llegado sólo el 16% de los refugiados pactados con la UE y continúa laen Ceuta y Melilla."Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial", recordaron en el manifiesto así como que el pasado 26 de septiembre terminó el plazo para que España ubicara a las 17.337 personas asignadas en su cuota y, lo que supone ser uno de los países con mayor grado de incumplimiento.Durante la lectura pidieron que la UE " suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con" y que, junto a España, "lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes". En definitiva, pideny el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.