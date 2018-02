El futuro del “proceso constituyente”, principal escollo para cerrar el pacto de gobierno de los soberanistas

Se me han quitado las ganas de escribir una historia de amor. Como estoy acostumbrado al consumo, necesito consumir: empiezo el día consumiendo miedo en la sociedad industrial del miedo.

Raquel Martos

Nos has dejado náufragos, Antonio, desdibujados. Nos has dejado desesperanzados, porque ya no recibiremos ese mensaje en la botella que nos enviabas cada día.