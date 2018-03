Rajoy y el 8M

Corrupción

Situación en Cataluña

"Entiendo perfectamente su reivindicación. Lo que pasa es que la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más. Pero eso llegará". Así se pronunció este jueves el presidente del Gobierno,en El Programa de Ana Rosa (Tele 5) preguntado por las últimas manifestaciones de los pensionistas,Pero sí avanzó que en "10-12 días" protagonizará un debate monográfico en el Congreso de los Diputados. En esa cita, el presidente, dijo, explicará el estado del sistema y escuchará las propuestas del resto de formaciones.Esta misma semana, el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís registraron una petición para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, compareciesen ante el Pleno de la Cámara Baja. Yo, como presidente del Gobierno, tengo que ver lo que se puede hacer a la vista de lo hay [...] Si seguimos así, pronto podremos atender a las reclamaciones de todos", señaló sobre las reclamaciones de pensionistas, funcionarios y policías y guardias civiles.Respecto a los paros y la huelga de 24 horas convocadas con motivo del 8M, Rajoy consideró que las mujeres "aportan" mucho más a la causa que defienden trabajando el 8M antes que haciendo huelga.Fue su respuesta cuando, tras preguntar a la periodista Ana Rosa Quintana si ella iba a "hacer huelga" esa jornada, la periodista contestó que está muy conforme con las reclamaciones de las convocantes, que tiene en mente hacer algo, pero que ese día estará en el programa precisamente para contar cómo se desarrolla la jornada. El presidente alabó la decisión tomada por la periodista:subrayó.La semana pasada, el Partido Popular fijó una posición oficial sobre la huelga feminista del 8M. Tras "analizar" la convocatoria, los conservadores redactaron un argumentario para sus cargos públicos y militantes en el que enumeran y explican las razones por las que no respaldan esta iniciativa. Creen los conservadores que se trata de un gesto "elitista", "insolidario"y que, además, "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres" . La igualdad, subrayan en el citado documento, "sólo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres".En materia de corrupción, no se movió del discurso de siempre. "Creo que [los casos] no nos hacen ningún bien. Creo que nos hacen mucho daño", dijo. Pero acto seguido volvió a insistir en que "son casos de hace muchísimos años". "Acontecimientos que se produjeron, incluso, el siglo pasado", señaló. No obstante, tramas como la Gürtel, Púnica, Lezo, Taula o Palma Arena investigan presuntos actos delictivos cometidos por cargos conservadores en los últimos 15 años. Por otra parte, Rajoy aseguró que le parece "demencial"que pretende legitimar a Carles Puigdemont como candidato a la reelección y advirtió de que mientras los independentistas no cumplan su obligación, no habrá normalidad en Cataluña.El jefe del Ejecutivo reclamó que se elija a un presidente de la Generalitat que esté en España, no esté en la cárcel, no tenga problemas con la Justicia y cumpla la Ley como lo hacen el resto de los ciudadanos., apostilló.