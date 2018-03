La CUP insta a JxCat y ERC a desobedecer o a buscar a otros partidos para formar Govern

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha defendido este domingo que la posibilidad de repetir elecciones en Cataluña "no depende" de la CUP : desobedecer o pactar con otros partidos.En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha sostenido que JxCat y ERC, ya que, a su juicio, el Estado y el Tribunal Constitucional (TC) no deben decidir qué diputados tienen derecho a voto.Si lograran delegar su voto, JxCat y ERC, aunque esto podría abrir un nuevo contencioso judicial, ya que tanto el Tribunal Supremo como los letrados del Parlament ya han expresado su rechazo a que los diputados en Bélgica puedan delegar su voto. Ha afirmado que, pero también de cumplir el mandato democrático de las elecciones del 21 de diciembre y no someterse a la "actuación represiva del Estado español".Aragonés ha señalado que otra opción es que JxCat y ERC busquen pactar con otras formaciones en el Parlament: "quizás tendrán que buscar una fuerza política que les pueda comprar este relato".