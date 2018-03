info Libre

es el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo desde que relevó a Pilar Manjón en 2016 al frente de la entidad. De este colectivo forman parte muchos de los familiares de las 192 personas asesinadas y los casi 1.800 heridos que dejó el atentado.habla con él cuando este domingo se cumple un nuevo aniversario del mayor ataque terrorista perpetrado en la historia de este país.Para nosotros, reclamar es una tarea diaria y continua porque las secuelas de las víctimas con el paso del tiempo, en algunos casos, se agravan. Se siguen necesitando ayudas médicas, ayudas sociales, ayudas psicológicas, ayudas jurídicas, inserción laboral… Ya han pasado catorce años y parece que está todo solucionado. Pues no. Las personas se hacen mayores y hay unas que necesitan un audífono y otras una prótesis. También a veces hace falta atención psicológica cuando hay atentados. Y respecto a los proyectos jurídicos, todavía hay que legitimar más el apoyo a las víctimas.En un principio fue más difícil porque, por circunstancias determinadas, nuestra asociación no fue muy bien vista. Pero con el paso del tiempo y con la celebración de los juicios de los atentados, lo que pasó ya son hechos probados, no opiniones. Los atentados que ha habido en Europa y el resto del mundo y los más recientes de Barcelona y Cambrils han hecho que nuestra asociación sea mejor vista y que tengamos más visibilidad y, por lo tanto, desde las instituciones también ha aumentado la dedicación a nosotros.Sí, estamos en contacto con víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. De hecho, seremos acusación popular cuando se celebre el juicio, debido a nuestra experiencia en el proceso del 11-M y la importancia de nuestra asociación. Además, somos la dirección letrada de las diferentes acusaciones. Es decir, no sólo tenemos contacto con las víctimas a nivel particular, sino que también somos acusación popular.Primero, si se celebra en Europa el Día de las Víctimas del Terrorismo es a raíz, precisamente, del 11 de marzo de 2004. En segundo lugar, los diferentes atentados en Manchester, Londres, París, Berlín… han hecho que la Unión Europea tome todavía más conciencia de la importancia de tener en cuenta el terrorismo yihadista y, por lo tanto, de dar atención a las víctimas de los mismos. Creo que la Unión Europea ahora mismo es más consciente de lo que significa el terrorismo yihadista, porque en muchos casos les ha pillado desprevenidos. A nivel europeo están muy lejos de las cosas que nosotros llevamos ya adelantadas, precisamente por eso, porque ya han pasado catorce años del 11-M.Es una normativa que aún tienen que desarrollar, de hecho, tienen que presentar un plan en septiembre. Vamos a esperar a qué se traduce en concreto esa normativa, cuáles son los planteamientos que proponen, los pasos a dar tanto para la prevención del terrorismo yihadista como en apoyo a las víctimas… Se han dirigido escritos a la Unión Europea precisamente para que exista una carta de derechos de las víctimas de terrorismo en Europa y diferentes actuaciones que, desde la experiencia que España tiene por el 11-M, pueden ayudar a las instituciones europeas.No tengo datos suficientes para saber si las víctimas necesitan cinco o diez millones, porque depende de las diferentes evaluaciones que las instituciones y gobiernos hagan de cada caso. Se trata de que se atiendan las necesidades de todas las víctimas en territorio europeo, además de las víctimas europeas de atentados que se produzcas en países fuera de la UE. Se trata de que si hay un programa de actuación, de unas indemnizaciones reglamentadas para todos los ciudadanos de la Unión Europea, se cumpla. Pero ahora mismo, hay que tener en cuenta que cada Estado tiene su legislación. En España, por ejemplo, hay una Ley de Víctimas del Terrorismo de septiembre de 2011 que tiene unas indemnizaciones; luego hay comunidades autónomas que contribuyen o amplían esa ley estatal.Luego hay sitios que están empezando a hacer cosas ahora porque han sufrido ataques terroristas. En Bélgica, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, estaban “a verlas venir”. Y Francia y Reino Unido son países que en cuanto a legislación en materia de terrorismo yihadista están muy verdes.Se consigue con trabajo a nivel educativo, explicando lo que pasó realmente en los colegios, institutos y universidades. Explicar qué pasó antes para que se produjese el 11-M, qué pasó en ese día en concreto, cómo se prepararon los atentados y también qué pasó después, como la teoría de la conspiración. Se trata de que la gente tenga un relato objetivo de lo que pasó y no opiniones y tergiversaciones que en determinados momentos algunos políticos y periodistas han hecho. Si me lo piden, yo doy charlas donde sea y explico todo eso.Por otra parte, están los monumentos y espacios conmemorativos del 11-M y la necesidad de conservarlos, porque si se cuidan, se está cuidando la memoria. Para nosotros es importante conseguir que exista en Madrid un centro memorial para las víctimas del terrorismo yihadista que, por otra parte, es un compromiso escrito por parte del Gobierno. Todavía hay que desarrollarlo, ver en qué lugar se instala, qué contenidos va a tener ese espacio… pero estamos trabajando.Es una muestra de cuadros, litografías, fotografías, canciones, poemas… que durante estos años, sobre todo al principio, muchos artistas nos han donado para ayudarnos económicamente. Pero claro, nosotros eso no lo vamos a vender porque no vale ni un euro ni cien mil. Es mucho mayor el valor moral que tiene y esta exposición es una forma para que nosotros devolvamos a la sociedad las muestras de empatía y solidaridad que nos dieron tras el 11-M. Los cuadros serían los trazos y los trabajos en patchwork, las puntadas. Es sólo una parte de lo que tenemos, queremos devolver lo que nos dieron en su día para seguir adelante.