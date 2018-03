Todo lo que se sabe (y lo que no se sabe) hasta ahora sobre la muerte de Gabriel

info Libre

La autopsia revela que el pequeño murió estrangulado

El pasado de Ana Julia Quezada: su hija murió tras caerse por una ventana

El hallazgo de la camiseta de Gabriel la situó en el foco de la investigación

Se registra la finca de Rodalquilar, donde fue ocultado el cadáver

El entorno del pequeño sospechaba de ella

¿Actuó sola?

La Guardia Civil halló este domingo el cadáver de, el niño de 8 años desaparecido el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar (Almería) y detuvo a la actual pareja del padre del menor,, cuando transportaba el cuerpo en el maletero de su coche. Patricia Ramírez , la madre del pequeño, manifestó este lunes en el programa de Onda Cero Más de uno su voluntad de que nadie hable más de la mujer detenida por su supuesta implicación en la muerte del pequeño y agradeció, una vez más, todo el apoyo recibido. "En memoria del 'Pescaíto' –como apodaban cariñosamente al niño, de tan solo ocho años–, pido que no se extienda la rabia, que no se hable de la mujer detenida y que queden las buenas personas".repasa las últimas informaciones en relación a este caso.La autopsia practicada a Gabriel Cruz reveló de forma preliminar que, el 27 de febrero, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.Las autoridades han dispuesto, de acuerdo con los padres del pequeño, que la capilla ardiente se instale en la Diputación de Almería. El funeral está previsto que se celebre este martes a las 10.30 horas.La Policía investiga a Ana Julia Quezada, la mujer de 43 años que llevaba en el maletero de su coche el cadáver del niño, por el, nacida el 22 de agosto de 1991.La Comisaría Provincial de Burgos de la Policía abrió ese mismo 10 de marzo de 1996 un atestado por el fallecimiento de la niña, que fue archivado por un juez. La niña nació en República Dominicana y era hija de Santiago Gil y de Ana Julia Quezada, que residió en Burgos antes de trasladarse a Almería. En esta segunda provincia tuvo una relación antes de conocer hace poco más de un año a Ángel, el padre de Gabriel.Según la información del atestado policial abierto en Burgos en 1996, la muerte de esta niña ocurrió en el domicilio donde residía la pareja con dos hijas de Ana Julia. El cuerpo de su hija mayor –de cuatro años– fue localizado en el patio interior del piso primero. Ana Julia no se encontraba en ese momento en casa. Fue el padre adoptivo y por entonces pareja de Ana Julia quuien entró en la habitación de las menores y comprobó que Ridelca Josefina no se encontraba en la cama.Hasta su detención, Ana Julia Quezada había participado en las numerosas batidas para buscar a Gabriel y publicó en su perfil de redes sociales varios mensajes de apoyo a la familia. El pasado sábado 3 de marzo, la novia del padre del pequeño encontró la camiseta de Gabriel en una zona que ya había sido registrada.después de las intensas lluvias que habían tenido lugar en los días previos y muy lejos de donde fue visto por última vez el pequeño.Este detalle, sumado a lasa la Guardia Civil –dijo que perdió en dos ocasiones el terminal fruto de los nervios de la situación–, la situaron como principal sospechosa de la desaparición del niño.La Guardia Civil ha registrando este lunes, en presencia de la detenida, la finca de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros al sur de Las Hortichuelas y propiedad de la familia del padre de Gabriel. La arrestada fue conducida en un furgón del Instituto Armado y llegó a las 15.30 horas al mismo tiempo que la comitiva judicial.La práctica de esta diligencia se enmarca dentro de las pesquisas que están realizando los agentes de la Policía Judicial parapermaneció allí oculto en el interior de un pozo o aljibe, o bien estuvo enterrado, y si el cuerpo estuvo todo el tiempo allí o fue trasladado en algún momento desde otra localización.Patricia Ramírez, madre de Gabriel, reconoció este lunes que sospechaba de ella: ". De que en algún momento le soltara y por eso, en cada discurso, salíamos apelando a su conciencia e intentando que todo fuera de otra manera", señaló en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press.Patricia Ramírez apuntó no obstante que era algo que la familia "no tenía confirmado" y "". "No podíamos hacer nada que pudiera hacer que mi hijo no volviera a casa", añadió.Los investigadores del caso trabajan con la hipótesis de Ana Julia Quezadaaunque, según confirman, todas las hipótesis permanecen abiertas, incluido el móvil del crimen. La actual pareja del padre del menor fue detenida este domingo cuando transportaba el cuerpo en el maletero de su coche después de haberlo sacado de la finca en la que lo había escondido. La Guardia Civil tiene pruebas documentales del momento en el que la detenida recupera el cadáver para su traslado.Varios coches la siguieron hasta La Puebla de Vícar, a unos 80 kilómetros al oeste de las Hortichuelas. Cuando se encontraba a punto de entrar en un garaje del bloque en el que reside junto a su pareja, el padre del niño, fue detenida.. En un primer momento se mostró sorprendida. Alguien le había colocado el cadáver ahí sin que ella lo supiera, dijo. Luego se derrumbó y pidió, ya esposada, perdón, según testigos presenciales.Ana Julia dejó a primera hora de la mañana del domingo a su actual pareja, Ángel Cruz, en un hotel cerca de Almería y desde la capital se fue en el vehículo hasta una finca de la familia. Los agentes, escondidos,de todo cuanto hacía. Desde la distancia, no pudieron asegurar con certeza qué envolvía en la manta, así que organizaron el operativo de seguimiento hasta su detención. Querían saber a dónde iba y si había más personas implicadas.