Pablo Iglesias ve "inaceptable" que un 'mantero', que "trabaja para vivir, tenga que salir corriendo"

El PSOE pide "no precipitar diagnósticos"

El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias , afirmó este viernes que "esque un vecino de Lavapiés (Madrid), que, aunque efectivamente la venta ambulante pueda ser ilegal, tenga que salir corriendo y morir de un infarto".En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Iglesias se refería así al fallecimiento este jueves por parada cardiorrespiratoria del joven senegalés de 35 años Mmame Mbage en este céntrico barrio de Madrid, donde al parecer,iniciada en la Plaza Mayor cuando estaba vendiendo perfumes en una manta.El líder de la formación morada, en línea con lo expresado previamente por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pidió que se investiguen las circunstancias del suceso, porque a su juicio es "triste y lamentable" que Mmame Mbage "haya tenido que morir por ganarse la vida" al haber tenido que "en la venta ambulante para dar de comer a su familia"."No puedo evitar sentir solidaridad, es alguien que está vendiendo lo que puede para sobrevivir y en un país en que los niveles de impunidad con respecto a los corruptos siguen siendo enormes", señaló Iglesias, quien "a la espera de lo que se investigue y de las responsabilidades que haya que depurar", envió su "" a los familiares del fallecido.Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero; y su adjunta Ione Belarra lamentaron en Twitter la muerte del joven y pidieron que se investigue. "Dolor al conocer la muerte de un vecino de Lavapiés. Queremos abrazar a amig@s, familiares y a un barrio que comparte el dolor. Hay que investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Y", señala en su mensajeBelarra, por su parte, expresa "al saber que ha muerto un compañero mantero en Lavapiés" y envía "un abrazo de corazón a familiares y amigos/as". "La Policía Nacional no está para castigar a un barrio que sufre por un vecino fallecido, está para proteger. BASTA!", añade en la red social.El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , defendió la actuación de las fuerzas policiales en Madrid porque "cumplen su labor", en el caso del joven de 35 años, y pidió, no por una decisión personal, sino porque habrá instrucciones para impedir la venta ambulante. Es cierto que es muy triste que alguien se tenga que ganar la vida contraviniendo ordenanzas o leyes y es evidente que uno lo hace cuando tiene que ganarse la vida y se expone a ello, pero establecer a partir de ahí una serie de causas y efectos, me parece excesivo", afirmó.En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Ábalos recordó no obstante que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció que abrirá un proceso de información para esclarecer las circunstancias. "A partir de ahí, lamentar siempre una muerte pero", señaló.