Cifuentes: "Jamás tuve nada que ver con la gestión ni con la administración ni del partido ni de las campañas electorales"

@RalloArtemi pregunta a @ccifuentes (tras su auto-alegato sobre su lucha contra la corrupción) si prefiere que le lea la lista de “sus ranas”. pic.twitter.com/KqZW9yUHnE — PSOE Congreso (@gpscongreso) 20 de marzo de 2018

Cifuentes ha venido al Congreso a decirnos que no sabía nada, que no vio nada, que solo pasaba por allí. La Fiscalía Anticorrupción dice que su Gobierno obstaculiza las investigaciones de la Justicia. Le pregunto: pic.twitter.com/RLvu0xXlIf — Íñigo Errejón (@ierrejon) 20 de marzo de 2018

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, se convirtió este martes en la primera dirigente del Partido Popular en activo en comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores en el Congreso de los Diputados Cifuentes, aunque no se puso al frente del partido hasta la dimisión de, fue citada por la oposición después de que el exsecretario general de la formación madrileñala señalara como conocedora de las campañas al margen de la contabilidad oficial que, según declaró ante el juez instructor de la Púnica, se organizaron en 2007 y 2011 y en las que también habría participado el expresidente regional"Jamás tuve nada que ver con la gestión ni con la administración ni del partido ni de las campañas electorales", insistió en varias ocasiones la dirigente conservadora a las preguntas del socialistasCifuentes sostuvo que no ingresó en la estructura orgánica del partido hasta 2004, como secretaria de política territorial. Y que su papel en las campañas era movilizar a militantes y dirigentes."Como responsable de territorial jamás tuve responsabilidad en la gestión ni en la financiación del partido de ninguna de las maneras. Mi responsabilidad era exclusivamente la movilización de los dirigentes. Punto pelota", añadió.Sobre su papel como patrona de Fundescam, sostuvo que, entre 2005 y 2008, su participación en la organización "se limitó a aceptar el cargo y a participar en una junta en la que se aprobó una modificación de estatutos".Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica,la formación conservadora en Madrid.El portavoz socialista arrancó preguntando apor el Tamayazo, el caso de transfuguismo de dos diputados madrileños del PSOE que abrió la puerta al gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2003.Rallo citó un documento manuscrito sobre este episodio en el que figuraba su nombre, a lo que Cifuentes respondió acusando al socialista de recurrir a un argumento "pueril" intentando vincularla con el Tamayazo por el hecho de que apareciera mencionada en un papel.El socialista intentó trazar también una vinculación entre este caso de transfuguismo y el ascenso de Cifuentes en el PP de Madrid, algo que la presidenta negó de forma categórica.Rallo sostuvo, y no faltó a la verdad, que la presidenta fue nombrada portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea en 2003. Pero ya había ocupado este puesto, como recordó Cifuentes, entre los años 95 y 99, en la etapa decomo presidente de la Comunidad de Madrid.El momento más esperado de la jornada llegó tras el turno de socialista, cuando el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón tomó la palabra para interrogar a Cifuentes. No es oficial. Pero Errejón está en todas las quinielas para rivalizar con la dirigente conservadora por la Presidencia de lapara las próximas autonómicas.El diputado de la formación morado quiso saber por qué Cifuentes, que era presidenta delcuando se descubrió la cuenta de Granados en Suiza y el episodio que quedó grabado en vídeo de Ignacio González en Colombia, no abrió una investigación interna. Su respuesta fue que hace años no se sospechaba de los comportamientos de ambos exdirigentes conservadores. Pero que, en todo caso, ambos cargos entraban dentro de las competencias delCifuentes añadió que los asuntos que tienen que ver con el Canal de Isabel II están denunciados porque el Gobierno que preside "lo puso en conocimientos de la Fiscalía", algo que Errejón puntualizó al añadir que la Guardia Civil llevaba yaEl parlamentario de Unidos Podemos preguntó a Cifuentes si desde la Comunidad de Madrid se está obstaculizando de alguna forma el trabajo a la Justicia. "Y la Fiscalía duda de la colaboración", añadió. En respuesta, la presidenta madrileña lo negó. "Mire si estamos colaborando que nos han aceptado la personación en Gürtel, en Púnica y en Lezo".También negó Cifuentes haber tenido, en el pasado, responsabilidad a la hora de elegir candidatos a las listas del PP de Madrid.Ante la insistencia de Errejón de que aclarara por qué no se dio cuenta de las irregularidades que cometían algunos de sus compañeros en el PP, la presidenta sacó el caso de Pablo Echenique. "¿O usted conocía, por ejemplo, que el responsable de Organización de su partido no pagaba la Seguridad Social de su empleada? ¿A que no lo sabe?".Como ha ocurrido en otras ocasiones en esta comisión, el, renunció a hacer uso del turno de palabra."Usted a mí me puede hacer todas las críticas políticas que quiera, pero no puede poner en duda mi honestidad", dijo Cifuentes a Toni Cantó (Ciudadanos) en uno de los momentos más tensos de la jornada. El parlamentario de la formación naranja había acusado a la presidenta de mirar para otro lado en materia de corrupción.Según sostuvo la presidenta, ella, que practica "la tolerancia cero contra la corrupción", saldrá de la políticaY reprendiendo a Cantó le advirtió de que, de no haber estado en sede parlamentaria, le habría planteado una querella, como ha hecho con Granados.Granados explicó en la comparecencia que ha llevado a la presidenta madrieña al Congreso que Cifuentes formó parte del núcleo de esas campañas paralelas porque tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González.Así se lo recordóal diputado de ERC Juan Tardà, atribuyendo su presencia este martes en el Congreso a una venganza de Granados por haberse personado la Comunidad en el caso Púnica. Y por haberse opuesto a su salida de prisión.El miércoles 21 será el turno del constructor David Marjaliza, considerado cabecilla de la trama. El exsocio de Granados tendría que haber comparecido el pasado martes en la misma sesión que él, pero no lo hizo alegando padecerAntes de Cifuentes estaba prevista la comparecencia del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que no acudió este miércoles a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, yaLa comisión continuará sus sesiones tras la. El 10 de abril están programadas las comparecencias de González y Aguirre, los antecesores de Cifuentes y que compartieron gobierno regional y responsabilidades en el partido con Granados.Y una semana después será el turno de, quien fuera cerebro financiero de la Gürtel, que ya había estado citado a principios de febrero y que pidió aplazarlo por sus citaciones judiciales. Para ese mismo día también se espera a Arturo Fasana, el considerado 'contable' de Francisco Correa y asesor fiscal que llevó a la red Gürtel a Suiza por tratar de eludir impuestos.