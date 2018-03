Ediles de Ahora Madrid critican la "falta de transparencia" de Villacís por su supuesta relación con la querella de Lavapiés

Imaginemos lo que diría Begoña Villacís si alguien de Ahora Madrid administrara un bufete de abogados que lleva querellas contra miembros de su partido. https://t.co/V3M26gPzvy — Guillermo Zapata (@gzapatamadrid) 20 de marzo de 2018

No me puedo creer que Begoña Villacís no actuara con transparencia. Seguro que hay una explicación https://t.co/UVMZjrk9E7 pic.twitter.com/L0YxWuyphc — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 20 de marzo de 2018

Concejales de Ahora Madrid han ironizado este martes a través de las redes sociales sobre laen el Ayuntamiento, Begoña Villacís, tras las informaciones que apuntan a que presuntamente forma parte del consejo de administración de un bufete de abogados que lleva querellas contra, entre otros, la edil Rommy Arce, tras la polémica de Lavapiés, informa Europa Press."Imaginemos lo que diría Begoña Villacís si alguien de Ahora Madrid administrara un bufete de abogados que lleva querellas contra miembros de su partido", ha escrito el concejal Guillermo Zapata en su cuenta de Twitter.Los ediles se refieren a las informaciones publicadas por El Salto , que señalan queen el bufete que ha denunciado a Arce, al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero y al presidente del sindicato de manteros, Malick Gueye, en nombre de la Unión de Policía Municipal."No me puedo creer que Begoña Villacís no actuara con transparencia.", ha ironizado el edil Carlos Sánchez Mato en Twitter. La formación en la que milita, IU, ha escrito en la misma red social que el secretario general del partido, Alberto Garzón, "no iba desencaminado cuando habló de persecución política : a Begoña Villacís la han pillao con el carrito del helao".que han retuiteado la información que aparece en estos medios son Esther Gómez, Montserrat Galcerán, Mauricio Valiente y Jorge García Castaño.