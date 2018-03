Más de 30 organizaciones suspenden a España en un examen sobre derechos humanos

Más dehan "suspendido" a España en su obligación de garantizar el derecho a la salud o al trabajo y en la prevención de la violencia sexual y de género y han reclamado la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual, informa Europa Press.Así lo indican en un informe presentado este miércoles, coincidiendo con el examen al que se someterá España entre este miércoles y este jueves por parte del(Comité DESC), en el que se valora si el país cumple o no, y en qué grado, los derechos recogidos en el pacto correspondiente.Entre las: Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADASP), el Center of Economic and Social Rights (CESR), los sindicatos Comisiones Obreras y UGT o la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), SOS Racismo o Women's Link Worldwide (WLW).En concreto, denuncian. Así, en el ámbito de la violencia machista, las entidades promotoras reclaman al comité la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y la recuperación del presupuesto para prevenir la violencia de género que "ha decrecido un 21,6 por ciento".Asimismo, piden que la ley de 2004 amplíe su definición de violencia de género a situaciones ocurridas en espacios no domésticos y ejercida por, "ante la evidencia de que la legislación actual ha resultado incapaz de atajar el drama de los feminicidios".El informe también constata ", como la falta de regulación de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, las restricciones para su acceso a menores de edad y mujeres en situación irregular o la reducción de medios para detectar casos de trata de personas y violencia machista".Las organizaciones también denuncian "a causa de una reducción constante del gasto público " así como el "recorte del gasto farmacéutico y la aplicación de copagos que han forzado a las personas más vulnerables a abandonar sus tratamientos".Igualmente, critican uny el. "A pesar de las cifras que indican que España ha salido de la crisis económica, persisten los recortes sociales que profundizan en la brecha entre ricos y pobres", subrayan.En este sentido, indican que, entre 2009 y 2014,mientras que la media de la UE aumentó un 2,5 por ciento. El informe muestra que existen "alternativas claras a la austeridad fiscal que harían tales recortes innecesarios" tales como la lucha contra la evasión fiscal y la elusión en paraísos fiscales o la revisión de las exenciones tributarias en el impuesto a la renta personal.El informe también denuncia que España "ha incumplido la" y pone el foco en dos situaciones concretas: la tasa de desempleo juvenil, que se sitúa en el 44 por ciento, y la precarización del empleo, que conlleva que un 13 por ciento de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social.