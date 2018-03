Aguirre tiende la mano a Ignacio González: "Mátenme pero la idea del campo de golf fue mía"

"De los chanchullos me he enterado en estos momentos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que la idea de la construcción de un campo de golf en los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II en el madrileño barrio de Chamberí fue suya y que "se responsabiliza totalmente de ella": "Mátenme, pero la idea fue mía. Lo había visto en Tokio y en algunas películas". No obstante se ha desmarcado de la ejecución del proyecto, informa Europa Press.Durante su comparecencia este mediodía la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid para hablar de l, que fue declarado ilegal por la Justicia, Esperanza Aguirre ha comenzado su declaración afirmando que ella está citada para hablar de este asunto de corrupción."Aquí ustedes pueden estudiar lo que quieran, pero a mí me han llamado para esto del campo. Tengo el artículo del reglamento que lo dice.en todo lo que pueda. Yo también soy una persona extraordinariamente afectada en todo esto", ha dicho.Aguirre ha comentado que su propuesta venía de hace tiempo, ya que en 1983 habló con el entonces gerente del Canal de Isabel II para plantearle su construcción, junto a otras instalaciones deportivas, pero le dijeron que era algo "muy costoso de hacer". "Pero cuando fui presidentaSupongo que fue el señor González el que me lo dijo. Sería en el año 2004 y es posible que fuera el señor González", ha reiterado.Aguirre ha señalado que el proyecto original para esa zona, que contemplaba un helipuerto, no le gustaba porque "le parecía molestísimo, también a los vecinos". "Yo me responsabilizo totalmente de la idea. Supongo que Ignacio González lo consultó pero el caso es que me dijo que sí", ha añadido.La compareciente también ha recordado que la "ejecución, ejecución" del Canal no la llevaba ella y que no se construyó un campo de golf, sino una "de golf.Durante la materialización de esa idea la Comunidad se topó con la negativa de licencia por parte del Ayuntamiento dirigido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón porque "no le parecía bien, no le gustaba o por lo que fuera". "A mí me pareció tan injusto que se privara a los ciudadanos de tener una explanada, por entonces llena de hierbajos, tuviera unas pistas de atletismo, fútbol y demás", ha añadido.Aguirre también ha espetado al portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, que ella "no hace trampas". "Yo nunca he hecho ninguna trampa y en 35 años no he hecho ninguna. Usted dijo en su currículum lo que no era", le ha lanzado.Al decirme el Ayuntamiento eso, me propusieron al mismo tiempo que se pudiera utilizar el artículo 161 de la Ley del Suelo que había aprobado Gallardón cuando era presidente regional. Yo creo que era de enorme interés general para la Comunidad, para los vecinos de Chamberí. Después de esto nos votaron en el 68,8 por ciento. Es que no lo digo yo: la sentencia que anula la declaración dice que el proyecto es de interés general", ha asegurado.Esperanza Aguirre se ha desentendido de "" supuestamente cometidos por Ignacio González y familiares en este asunto del campo de golf, de los que se ha enterado "en estos momentos". "Creo que se publicó en una revista que en un pariente (de Ignacio González) había sido amigo de un adjudicatario", ha apuntado.Por ello, la expresidenta autonómica ha aseverado que ella es responsable de la idea, no de lo que hubiera hecho la familia de González. Y que la responsabilidad política la ha asumido dimitiendo de todos los cargos."Lo he pensado muchísimo en todo este tiempo. En la Historia de España. Solo la de Antonio Asunción cuando se fugó Roldán. Yo asumí la mía por haber nombrado a González. Pero eso no quiere decir que sea responsable penal o jurídica ni que le quita la presunción de inocencia. Mi conciencia está tranquilísima y serán los jueces los que decidan", ha dicho.Esperanza Aguirre ha tenido varios momentos de enfrentamiento y tensión con César Zafra. De hecho, en un momento ella le ha reprochado ". "Es la que tengo", le ha respondido el diputado. En otra ocasión Zafra le ha preguntado si se van a conocer nuevos casos de corrupción de su etapa, a lo que Aguirre ha respondido si él podía decir lo mismo de su propio partido, aludiendo a "una concejal de Valdemoro" de Ciudadanos, sin dar más detalles.