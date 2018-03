La exconseller de Enseñanza Clara Ponsatí reconoció que el Govern y el independentismo: "Hemos recibido un gran batacazo. Tenemos que reconocer que después del gran éxito del 1 de octubre lo demás han sido grandes fracasos y".En una entrevista de TV3 el sábado recogida por Europa Press, rechazó valorar, pero lamentó que el Govern no supo "entender bien lo que había significado el 1-O y actuar en consecuencia"."Quizás nos sorprendió la fuerza con la que el pueblo de Cataluña hizo frente a la represión o quizá nos sorprendió la represión. No podemos estar muy orgullosos", manifestó.Aseguró que creía que "España reaccionaría con mucha violencia ante lo que estaba pasando" y criticó que, a su juicio,en algunos dirigentes independentistas y está afectando a su actividad en el Parlament.Ponsatí defendió que habría investido al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 30 de enero y rechazó que hubiera supuesto: "¿Qué quiere decir desobedecer?. Estamos aceptando el lenguaje que nos está imponiendo el autoritarismo del Gobierno español y los jueces".Asimismo, aunque la entrevista se hizo el jueves antes de la emisión de la euroorden, explicó quey que confía en que no será extraditada porque es una orden "motivada políticamente".