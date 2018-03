'The New York Times' pide un "gesto conciliador" a Alemania para "calmar la situación" en Cataluña

Imagen del editorial publicado por 'The New York Times'.

El diario The New York Times se hace eco de nuevo de la situación en Cataluña. En un editorial publicado este miércoles y que lleva por título La disputa sobre Cataluña atrapa a Alemania , el periódico solicita a Alemania unporque entiende que la situación de confrontación "ha ido demasiado lejos" después de que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, fuera detenido en Alemania.El rotativo, que escribió otros artículos sobre la situación catalana en otras ocasiones, afirma de esta manera que la detención de Puigdemont ha trasladado el caso catalán a, a pesar de que "el Gobierno español quiera presentar el caso como un asunto puramente criminal". Así, afirma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la limitación de la situación a un problema judicial, no explica "la historia completa" y así lo evidencian las últimas protestas vividas en Cataluña después del arresto del expresident."El Gobierno español tiene", dice el editorial, que agrega que "los Estados europeos tienen razón en no dar apoyo a los secesionistas catalanes". De esta manera, agrega que Alemania, que define como "el gigante de Europa", se ha vistoDestaca además que, según las normativas comunitarias sobre las órdenes de extradición, el país tienetras valorar si los cargos de los que se le acusa tienen "equivalentes" en Alemania. En este sentido, el diario concluye que la acusación de rebelión "".