El exdelegado del Gobierno en Ceuta declara que una constructora de 'Gürtel' empleaba a jóvenes del PP

González informó a Aguirre

"Echar una mano" a empresarios

El exdelegado del Gobierno en Ceutaha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP, que la empresa Constructora Hispánica, en la que trabajó durante dos años y que apareció en los papeles de Bárcenas como donante del PP, contrataba a jóvenes del partido como "contraprestación".En su declaración de este martes recogida por Europa Press, Moro ha ratificado también ante el juez De la Mata que existía unaentre la formación política a nivel nacional y la Comunidad de Madrid, ya que el extesorero Álvaro Lapuerta quería controlar todas las adjudicaciones públicas.Moro, que ha declarado como testigo, ha vertido unaa la que ya ofreció el expresidente de la Comunidad de Madridel pasado mes de diciembre, cuando compareció en calidad de testigo. El exmandatario regional contó ante el juez que cuando llegó a la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid comenzaron las tiranteces con el extesorero popular Álvaro Lapuerta y que descubrió que tanto éste como Luis Bárcenas estaban detrás de las adjudicaciones de la región.Ahora, según han indicado fuentes presentes en la declaración, el que fuera delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha señalado que fue el propio Ignacio González quien le dijo que las adjudicaciones de obras pública, porque así se lo indicó Lapuerta.Moro ha expresado ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que había, "de consejerías", porque el extesorero quería tener el control de los contratos que adjudicaba la Comunidad de Madrid, liderada entonces por Esperanza Aguirre.Es más, las mismas fuentes han destacado que el testigo ha contado que en relación a esta pugna que el extesorero —cuya responsabilidad está archivada por "demencia sobrevenida"—enseñándole la placa de comisario honorario que posee y diciéndole que iba a ser detenido.El exdelegado del Gobierno también ha dicho que supo que González informó de esta situación por el control de las adjudicaciones a la expresidenta del PP madrileño, para que ella mediase al respecto. Moro se encuentra investigado en el caso Lezo por el cobro de presuntas comisiones ilegales después de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II.Por otro lado, Luis Vicente Moro ha afirmado que tuvo constancia de que Constructora Hispánica, empresa para la que trabajó entre 2006 y 2008,que se utilizaba para financiar a los conservadores.De hecho, ha destacado que el expresidente de la mercantil Alfonso García-Pozuelo —uno de los acusados en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) y que aparece en los papeles de Bárcenas— tenía unaasí como con el exministro y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos y que la empresa contrató a gente "joven" del Partido Popular como "favor" y "contraprestación" a la formación política.El juez De la Mata también ha tomado declaración como testigo al exalcalde de Majadahondaquien se ha manifestado en la misma línea que Moro. Al igual que declaró en el juicio por la primera etapa de la Gürtel, este martes ha insistido en que desde la tesorería del PP nacional le indicaron que adjudicase contratos públicos a "gente que colaboraba con la casa".Explicó que al inicio de su etapa como alcalde recibió una llamada del extesorero del PP para que, empresas de Joaquín Molpeceres, quien aparece anotado también en los papeles de Bárcenas. Es más, recalcó ante el tribunal que su salida del Ayuntamiento se debió a que el empresario se quejó al extesorero de que Ortega no le adjudicó ningún servicio municipal.Según contó Ortega, se enteró delcomo alcalde por la exdiputada Carmen Rodríguez Flores, a quien se encontró en un restaurante cuando comía con Lapuerta y le comentó que había perdido su puesto en el Ayuntamiento por no haber favorecido a ese empresario.Por su parte, la exdiputada, que compareció como testigo en el juicio por los primeros años de la Gürtel,porque sus amigos (Lapuerta y Molpeceres) no hablaban con ella de temas laborales.