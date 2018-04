Puig asegura que el PSPV no tiene problema en hacer un "estriptis absoluto" y remarca la diferencia con 'Gürtel'

Confianza

Comisión de investigación en Corts

El peso de la ley

"La lucha contra la corrupción es una bandera que sigue izada en lo alto"

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV,, ha asegurado este martes que el partido no tieneporque, de hecho, tienen "problemas económicos por haber luchado contra la corrupción", ha incidido en que quieren que "se sepa la verdad", pero ha advertido que "si alguien piensa que eso es la Gürtel valenciana, es una fake news", informa Europa Press.Así se ha pronunciado Puig este martes antes de participar en dos actos en Castellón y Valencia, al ser preguntado por los medios por la investigación judicial sobre la—y el Bloc— en 2007, y por las declaraciones del secretario general del PSOE,, quien ha dicho que confía en Puig para aclarar si el PSPV pagó actos electorales en b en 2007.Puig ha explicado que ha hablado con Sánchez y, al tiempo que le ha agradecido su confianza: "Agradezco al secretario general del PSOE el apoyo, que es mutuo, y evidentemente el PSOE tiene una respuesta respecto a cuando aparecen problemas que pueden ser reales o no absolutamente diferente al PP", ha indicado el líder del PSPV.Según Puig, los socialistas no acusan a los periodistas, ni a los fiscales, ni a la Policía, sino que intentan "saber la verdad". "Y vamos a intentar aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso, que hasta el momento no nos ha pedido nada, pues queremos saber si hace once años se hicieron las cosas mal en alguna parte y", ha incidido.El president ha señalado que esta tarde hay una reunión del secretariado del PSPV quepara recopilar la información sobre las cuestiones que se están investigando. "Queremos que la sociedad tenga confianza absoluta en los partidos políticos decentes y el PSOE es un partido decente", ha aseverado.Según ha apuntado, en estos momentos "miles y miles" de personas confían en el Gobierno y, desde luego,con situaciones que se pudieran haber producido en el pasado y que vamos a investigar e intentar aportar toda la luz para que no quede ningún tipo de sombra".Preguntado sobre el hecho de que el PPCV vaya acon las empresas relacionadas con la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, Puig ha subrayado que le parece "muy bien" que el PP pida todo aquello que cree que va a aportar luz a cualquier situación.Sin embargo, ha indicado que "si alguien piensa que hay alguna equiparación respecto a lo que ha sido la corrupción sistémica del PP,", y tampoco tiene nada que ver con la respuesta, "pues el PP intentó liquidar a un juez, que finalmente no lo consiguió, y desacreditar a la Policía". "Nosotros tenemos una actuación radicalmente diferente", ha añadido."Intentar ensuciar todo el sistema por parte del PP, que es la única manera que tienen de salir de su situación, es", ha apuntado Puig, quien cree que el PP ha hecho "mucho daño" a la Comunitat Valenciana, pues "no ha sido un caso, ha sido el caso PP".El secretario general del PSPV ha destacado que los socialistasde una cuestión "que ha salido como ha salido desde hace once años, y no hay ningún problema en hacer un estriptis absoluto de lo que es el PSOE, de hecho tenemos problemas económicos por haber luchado contra la corrupción".Preguntado sobre la petición de Ciudadanos de crear unapara esclarecer los detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc, ha incidido en que los socialistas valencianos quieren conocer la verdad de este caso y "averiguar hasta la última cuestión que esté al alcance".Ha recordado, por tanto, quea las comisiones de investigación porque "todo lo que sea trabajar en el esclarecimiento de esas cuestiones es favorable". No obstante, ha advertido que "si alguien piensa que eso es la Gürtel valenciana, es una fake news, eso no es real, estamos hablando de otras cuestiones"."Pero en cualquier caso, sea grande o pequeña, si se ha hecho alguna cosa malmás allá de las jurídicas, y eso es lo que haremos", ha zanjado.Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha señalado que "si hay una sentencia que condena a un político por corrupción, lo que hay que hacer es q, independientemente del partido que sea, porque los corruptos no caben en política"."La política es un trabajo muy noble que es de vocación pública y de mejorar la vida de los vecinos, y, los cuales tiene que irse de la política o expulsarlos de la misma", ha apuntado. No obstante, Marco ha destacado que si "por mala fe política, algún partido político va a la Justicia simplemente para denigrar la imagen pública y política de alguien, también debería tener algún tipo de responsabilidad ante la ciudadanía"."Si por mi fuera, para los corruptos sería la condena, devolver el dinero y la", ha concluido.La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por su parte ha asegurado este martes que en el Ejecutivo valenciano "la lucha contra la corrupción y por un gobierno decente" es ", en cualquier caso, en cualquier circunstancia y por encima de cualquier sigla". Así, ha abogado por esa lucha, por "la transparencia" y por la "decencia en la vida pública" porque sin ellas "la democracia flojea y cojea".La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y coportavoz de Compromís se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa de presentación de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano, preguntada por la petición de Cs en las Corts para crear de manera urgente una comisión de investigación encaminada a esclarecer detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc —socio mayoritario de la coalición Compromís—.. Por mi parte y por parte del Gobierno valenciano cuanta más claridad y explicaciones mejor", ha respondido la responsable autonómica. Respecto a la petición de Cs, ha agregado que le parece bien que "la oposición haga su trabajo" y ha señalado que "el control es una de las funciones principales de cualquier diputado" y "más cuando se está en la oposición".No obstante, ha considerado "curioso" que el grupo parlamentario de Cs haga. Así, ha comentado que "todas las denuncias que se están interponiendo contra miembros del Gobierno vienen del PP" y ha dicho que "la mayoría se archiva con un rapapolvo importante" por parte del "órgano juzgador", dado que "se presentan sin indicios, sin pruebas y sin ningún tipo de apoyo documental".Mónica Oltra ha indicado que aunque "acaban archivadas" esas denuncias, "en el momento de presentarlas," y ha expuesto que esto "se enmarca dentro de la estrategia del PP de hacer ver, como la tinta del calamar, que aquí todo está negro y sucio".Tras ello, la vicepresidenta ha reiterado que en ese contexto"Por mi parte y por parte del Gobierno valenciano cuanta más claridad y explicaciones mejor", ha insistido.La consellera ha asegurado que los miembros del Gobierno valenciano serán "coherentes" con lo que han planteado "desde el principio" en este sentido. "Nosotros en este gobierno hemos sido pioneros en normativas de transparencia, de buen gobierno, de buenas prácticas y para hacer un absoluto ejercicio de transparencia total", ha aseverado, por lo que ha subrayado que seguirán "defendiendo esta manera de hacer" por ser "una seña de identidad".En esta línea, Oltra ha resaltado la labor de "las personas que nos hemos caracterizado por luchar contra la corrupción que se instaló en nuestro territorio en todas las instituciones donde se gobernaba con mayoría absoluta por parte del PP", algo quey "nos ha empobrecido", y ha afirmado que en el gobierno autonómico se mantendrá "la misma actitud exigente" con "todo el mundo".