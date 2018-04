Llarena estudia si acude al TJUE y paraliza la euroorden tras la negativa alemana a ver rebelión

El magistrado del Tribunal Supremo, que investiga la causa del procés, estudia la posibilidad de plantear una(TJUE) sobre de la orden de detención europea (OEDE) y los procedimientos de entrega entre estados miembros, informaron fuentes del alto tribunal. Lo hace tras la negativa del tribunal alemán a ver rebelión en la conducta del expresident Carles Puigdemont.Las mismas fuentes señalaron que, de formalizarse esta petición al tribunal europeo con sede en Luxemburgo,remitida a Alemania por los delitos de rebelión y malversaciónhasta que el tribunal europeo resolviera la duda planteada, informó Europa Press.Esta paralización de la OED daría tiempo a Llarena para replantear su estrategia procesal tras el revés sufrido tras la decisión del tribunal Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que únicamentey descarta así que pueda ser juzgado en España por la conducta más grave que es la de rebelión.No obstante, aún se desconocen los términos concretos con los que Llarena se dirigirá al TJUE y si sus preguntas supondrán una puesta en cuestión de la decisión adoptada ayer por el tribunal alemán.El juez podría realizar preguntas–sobre si el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein se extralimitó al entrar a valorar si hubo o no rebelión en la conducta del exmandatario español–, o bien otras referidaspor su parte a las autoridades judiciales germanas.La decisión de Llarena se produce tras conocerse que la Fiscalía alemana anunciara que no ve margen legal para recurrir la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. El TJUE no es un órgano al que recurrir como tal esta decisión, ya quela legislación de la UE para garantizar que "se aplique de la misma manera" en todos los países miembrosentre los gobiernos nacionales y las instituciones europeasSe da la circunstancia de que, en su recurso de reforma tras ser procesado, la defensa de Puigdemont anunciaba su intención de presentar también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LeCrim) españolaSe refiere concretamente la defensa al hecho de que sus clientes hayan sidoespañola en virtud de una Orden de Detención Europea (OEDE), y y ello pese a hallarse a disposición de los tribunales españoles –en alusión a la situación en Bélgica–.