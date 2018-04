Cifuentes insiste en que no "cometió ilegalidad" y subraya que el próximo candidato de Podemos cobró una 'beca black'

Ciudadanos: "Dimita hoy, mejor que mañana"

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, aseguró este jueves que ella no cometió "ninguna irregularidad" con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y criticó que el próximo supuesto candidato a las elecciones autonómicas de Podemos,, informó Europa Press.Además, espetó al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que "", y reiteró que no está "imputada" ni falsificó "ningún currículum", según informó Europa Press.En respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional,, en el Pleno, Cifuentes indicó que a la formación naranjay defendió a los conservadores que aceptaron la comisión de investigación sobre el máster de la dirigente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)."Hemos aceptado que se constituya pero para conocer la verdad con rigor. Ustedes ya tienen las conclusiones redactadas. Hemos propuesto que comparezcan todos aquellos que pueden arrojar luz sobre estapero les viene mal que cierto partido pueda tener alguna implicación", sostuvo.En este punto, incidió en que su compromiso con las instituciones públicas es "total" mientras que el de Aguado, según Cifuentes, consiste en "derribar un Gobierno legítimamente elegido. "", reiteró la presidenta. Asimismo, le soltó queCifuentes defendió que suy por ello en menos de tres años el Ejecutivo que preside lo concretó en actuaciones concretas, como los 14 grandes acuerdos en materias como Sanidad, Educación o Empleo o los más de 100 convenios firmados con ministerios.Por su parte, Aguado resaltó que se cuentan yadesde que estalló la polémica del título de la presidenta e incidió en que, que no fue a clase o que no hizo los exámenes".¿Hasta cuando va a seguir hundiendo el prestigio de la universidad pública? Usted es la presidenta, ¿no tiene ningún compañero que le diga que se acabó?", espetó.Aguado cree que Cifuentes tiene derecho a defenderse pero cree que debe hacerlo. Para el portavoz de Ciudadanos, la presidenta está "más preocupada por sobrevivir que por gobernar". "Los madrileños son su última prioridad. Esto no es un rifirrafe entre portavoces, estamos hablando de la dignidad de las instituciones", manifestó.Asimismo, insistió en quepor lo que le pide que no les haga esperar a verlo en 20 días. "Dimita señora Cifuentes, dimita hoy mejor que mañana", concluyó.