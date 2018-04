El secretario general del PSOE-M y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco , ha reconocido este jueves que durante "unos años" hubo una, donde aparecía como licenciado en Matemáticas pese a no haber obtenido el título.Así se ha explicado Franco a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que quería dar una explicación "lógica" ante la información publicada por Okdiario, que asegura quecolocando que era Licenciado en Matemáticas cuando no terminó la carrera.De hecho, según esta información, durante dos legislaturas (De 1995 a 1999 y de 1999 a 2003), en el apartado de Quién es Quién de la Asamblea,. También se recogía que había sido profesor de esta materia desde 1982 hasta 1987.En declaraciones a los medios, ha destacado, precisamente, que síen esta materia, y que el "error" fue subsanado en 2003. "Soy Licenciado en Derecho, es lo que consta en mi currículum actualmente y estudié Matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, aunque no logré a obtener la licenciatura", ha explicado.Franco ha destacado que sí ejerció como "profesor de clases de apoyo", y que 15 años después de subsanarse el error, entiende que "cuando se pone profesor de matemáticas"."Políticamente se da relieve a esto para desviar otros temas más importantes", ha indicado Franco, que junto con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo,contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , tras la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).Por último, ha reiterado que "existía irregularidad en unos años," y que "ante una irregularidad se debe actuar corrigiéndola como en 2003".