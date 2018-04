Cientos de miles de personas se manifiestan por la libertad de los presos soberanistas en Barcelona

Manifiesto

Unas 315.000 personas participaron este domingo, según el Ayuntamiento de Barcelona, en la manifestaciónen la plaza España de Barcelona y recorrió toda la avenida Paral·lel hasta la zona de las Tres Ximeneies, dondeLa organizó el Espai Democràcia i Convivència , de las que destacan cuatro: la ANC, Òmnium Cultural, CC.OO. y UGT de Cataluña.El acto coincidió con losdel líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez , y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el lema de la cabecera fue:Entre los políticos asistentes estuvieron el presidente del Parlament,; la alcaldesa de Barcelona,; el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.Entre los dirigentes de partidos y grupos del Parlament asistieron Marta Pascal, Xavier Trias (PDeCAT); Elsa Artadi (JxCat); Pere Aragonès, Joan Tardà, Marta Vilalta (ERC), y Xavier Domènech y Elisenda Alamany (comuns).También asistieron la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel M​​​​​​auri.Algunos representantes de sindicatos y entidades que estuvieron son, y la presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén Tascón.La plataforma Espai Democràcia i Convivènciapara afrontar la situación en Cataluña, en un manifiesto leído al final de la manifestación de partidos soberanistas y entidades para la liberación de los presos independentistas."Las querellas, detenciones yde rebelión, sedición, malversación y otros delitos contra el Govern, la Mesa del Parlament y otros cargos electos no son el camino para resolver ningún problema, sino más bien para agravar la situación", leyeron la deportista Natàlia Via Dufrense, el abogado Quim Jubert e Ismael Benito, activista estudiantil encausado por la huelga general de marzo de 2012.También rechazaron la persecución por terrorismo, rebelión y sedición aporque –remarcaron– estas protestas no han sido violentas, y criticaron la investigación y condenas a artistas, sindicalistas y activistas sociales en detrimento de la libertad de expresión y manifestación.La plataformapara resolver la situación actual y evitar ahondar en la polarización de la sociedad catalana y la regresión en sus derechos y libertades, dijeron.El manifiesto también alertó de que las elecciones catalanas, por lo queelegir a un presidente de la Generalitat."Declaramos nuestro firme compromiso con las instituciones escogidas democráticamente el 21 de diciembre y reafirmamos que los conflictos políticos se tienen que resolver políticamente, por la vía de la negociación y el diálogo. Se tiene que dary preservar la convivencia y la cohesión social", dijeron.El presidente del Parlament, Roger Torrent, reiterócontra el independentismo: "Cuando somos transversales, cuando somos plurales y nos unimos en la defensa de los derechos y la democracia, somos imparables".Por su parte, la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, aseguró quepor los presos soberanistas en Barcelona."A todos aquellos que dicen que el movimiento está desmovilizado, que la gente está cansada, les demostramos una vez más que no es así y que el resultado del 21 de diciembre se palpa hoy en las calles", declaró al participar en la manifestación.El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, afirmó que "y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors (Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones", dijo."Estamos aquí hoy otra vez paraen Cataluña para construir una democracia más fuerte y que trabaje contra los elementos de represión e involución democrática", afirmó, por su parte, el líder de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco.