La jueza Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell durante 300 días cuando la instrucción está casi finalizada

Informe del Senado brasileño

Buscaban evitar su extradición

La magistrada de la Audiencia Nacionalvolvió a rechazar dejar en libertad al expresidente del F.C Barcelona Sandro Rosell en tanto la instrucción de la causa en la que se le investiga por losestá "casi finalizada" ypor sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai, informó Europa Press.La juez que instruye el caso Rimet responde así a la petición formulada por Rosell y su presunto testaferro en Andorra Juan Besolí, a quien también le deniega la libertad, y les dice que, aunque tiene en cuenta que ambos llevan, es "relevante" el avanzado estado de la investigación para garantizar quede cara a un enjuiciamiento cercano.Para la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se trata de una" a la que hay que añadir dificultades surgidas durante la investigación como laque obra en el sumario.Se refiere la instructora a la investigación que arrancó hace 11 meses sobre las actividades de Rosell, acusado delde los derechos de la selección brasileña de fútbol y decon la que habría blanqueado caside euros.Al respecto, insiste en que éstemediante la creación de un entramado de sociedades a fin de hacer desaparecer el rastro de las cuantiosas sumas de dinero ilícitamente obtenidas", por lo que se trata de una dinámica que no surgió de modo "circunstancial" sino que se desarrolló de un modo organizado durante un dilatado periodo de tiempo.La jueza responde uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del expresidente del club azulgrana en el recurso y le precisa que, de las actuaciones practicadas hasta el momento,elaborado por la Comisión del Senado en Brasil sobre el funcionamiento de la FIFA y de la Confederación Brasileña de Fúbtol (CBF) aportado a la causa por el exjugador del Barça y senador brasileño, Romario de Souza Faria.En su recurso, la defensa de Rosell desacredita el contenido de dicho informe asegurando que la CBFalguno como consecuencia de la intermediación de Rosell en el contrato firmado entre ésta y la mercantil árabe con sede en las Islas Caimán, Internacional Sports Events (ISE), a la que los acusados habrían desviado presuntamente los fondos derivados del blanqueo de capitales.Sobre este punto, la juez matiza que "en modo alguno" se afirmó con rotundidad que la CBF tenga carácter público sino que, en todo caso, tiene un "" como consecuencia del destino de sus fondos a incentivar y promocionar el fútbol en Brasil. Además, ello tampoco quiere decir que la Confederación no sufrió perjuicio ya quey su presunto testaferro puesto que dejó de percibir determinadas cantidades en detrimento del patrimonio de los acusados.En relación a la conversación telefónica mantenida en abril del pasado año entre Rosell y el presidente de la federación brasileña de fútbol Ricardo Teixeira sobre qué países del mundo serían más seguros para evadir la justicia española, Lamela insiste en que lo que pone de manifiesto es suque permita su entrada o de otros con la garantía de que no van a ser detenidos y entregados ante una solicitud de extradición.Insiste la jueza en que aunque Rosell tiene nacionalidad española, dos hijas y propiedades en el país, la investigación puso de manifiesto suposeyendo además una gran fortuna "y lo que es más importante: cuentas, bienes y negocios fuera de España".ya que los acusados operaron dentro de un grupo organizado de personas que están siendo investigadas en otros países.