Ruiz-Huerta tacha de "bochorno" y "verdadera pena" que Podemos se dedique "a pelearse por el poder"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, ha tachado este jueves deque la formación morada se dedique "a pelearse por el poder", algo que provoca que se "hundan" cada vez más sus posibilidades de obtener un "buen resultado" en las elecciones tanto en 2019 como en 2020.Así lo ha expuesto Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de la celebración del Pleno de este jueves, después de que ayer Anticapitalistas, corriente que se aglutina en Podemos en Movimiento, decidiera no presentar alternativa al secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, de cara a las primarias para las elecciones autonómicas."Me parece un bochorno, yo creo que todas estas cosas quelas posibilidades de obtener un buen resultado electoral de Podemos, tanto en 2019 como en 2020 Sabíamos que abrir unas primarias iba a provocar todo esto: que los medios estén atentos a las disputas internas de Podemos cuando tenemos a la presidenta a punto de caer y tenemos que estar más atentos que nunca y tenemos que desalojar al PP de las instituciones", ha lamentado.A su juicio, no concurrir a estas primarias es una manera "de impugnarlas" y de "denunciar el espectáculo bochornoso que está siendo todo esto y que nada tiene que ver con el espíritu de Podemos".La exdirigente y cofundadora de Podemos difundió este miércoles un documento en el que ofrecía a Errejón sellar un acuerdo para apoyar su candidatura, como su 'número dos'. La explicaciones que dio es que este documento se distribuyeron de forma accidental."No voy a entrar a valorar si me lo creo o no, pero lo único es que Podemos era lque mantienen una desigualdad enorme, que hay personas que están pensado en que no tienen sistema educativo ni de salud y Podemos era la esperanza que tenían y creo que dedicarse a pelearse por el poder es una verdadera pena", ha lamentado la portavoz de Podemos.