Catedráticos y profesores de universidades critican la "estrategia de silencio" de la CRUE ante la polémica de Cifuentes

"Oscuros negocios y chiringuitos"

Catedráticos y profesores de universidades públicas firmaron un documento en el que expresan sude la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes , e inciden en que les parecede la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ( CRUE ).Y es que, los docentes consideran que la "llamativa discreción" de la CRUE pueda ser confundida "concon quienes se entregan a malas prácticas y corruptelas, donde quiera que esto ocurra".Además, en el documento inciden en que "es obligación básica de los rectores y sus equipos, de los decanos y de los directores de departamentode los procedimientos y poner en marcha cualesquiera medidas jurídicamente válidas para la sanción de las acciones indebidas".Consideran que laespañol ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que, en lo que a los títulos universitarios se refiere, a menudo no sirven más que para".Para los catedráticos y profesores, junto a una mayoría de títulos y estudios de alto nivel y elevada exigencia, "se han colado en el sistema universitariodescarados", una "prueba más que concluyente de lade las enseñanzas universitarias".Pese a ello, creen que "incidentes graves como el que actualmente afecta a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a determinado máster de ella dependiente no deben usarse para la crítica genérica e indiscriminada de las universidades públicas españolas y de los estudios que ofrecen"."Somos los docentes de las universidades públicas los más interesados en un control estricto de la enseñanza y los títulos, tanto en las universidades públicas como, por supuesto, en las privadas. La inquietud actual ha de ser acicate para un, especialmente los de segundo y tercer ciclo, en todas las universidades, con particular atención a algunas universidades privadas", recogieron en el texto.Por ello, instan a las autoridades estatales y autonómicas, a los rectores y a los responsables universitarios en general ay los medios para que haya "y verdadera inspección de la calidad y la seriedad de todos y cada uno de los títulos universitarios".Confían en que universidades públicas entiendan que, y que las universidades privadas comprendan que "su legítimo afán de lucro e influencia social no ha de estar reñido con el servicio que prestan, único factor que social y jurídicamente justifica su existencia".