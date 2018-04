Irene Montero, sobre la "vergonzosa" sentencia de 'La Manada': "Si yo no digo sí, todo lo demás es violación"

Si una mujer no dice sí, es violación. Ayer miles de mujeres salimos a la calle a decirlo alto y claro. Hermana, yo sí te creo. pic.twitter.com/F4IhJs69j7 — Irene Montero (@Irene_Montero_) 27 de abril de 2018

Cinco agresores meten a una mujer en el portal y la violan. Es evidente que hay intimidación. Que actuaban en manada. Que hay agresión. Esta sentencia debería ser de violación. Mientras la justicia no nos proteja nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas #HermanaYoSiTeCreo — Irene Montero (@Irene_Montero_) 26 de abril de 2018

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , ha calificado dede La Manada y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Montero ha insistido en que los hechos probados "demuestran que no hubo consentimiento". "Si cinco hombres te meten en un portal, si que tú lo consientas, llevan tu boca a su pene, te penetran anal y vaginalmente y, si esto no se considera agresión, entonces estamos ante una", ha alertado.La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujerestendrán que ser ellas las que lo hagan. "", ha apostillado."Si tenemos miedo de volver a casa solas por la noche, ¿Cómo no nos vamos a sentir agredidas cuando te meten cinco hombres en un portal?", ha preguntado la portavoz de Unidos Podemos, que ha indicado que su formación y el movimiento feminista no pide más años de cárcel, sino unay de las leyes para que "se protejan las libertades sexuales "."Salir por miles a la calle es una forma de protegernos entre nosotras y unay para que la justicia tenga la oportunidad de reconocer que ha cometido un grave error", ha subrayado.