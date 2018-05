Dos foros de Internet están revelando datos privados de la víctima de #LaManada. Hoy publicamos un comunicado señalando la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación publicando inicialmente datos. En especial @elespanolcom y el periodista @AndrosLozano pic.twitter.com/WT5PnTnHA7 — Andrea - Lunes Lilas (@lunes_lilasnav) 3 de mayo de 2018

Nuestra Unidad de Ciberdelincuencia está analizando si se han publicado datos de la víctima de la Manada, personales y privados (como su DNI), que pudieran ser constitutivos de delito.

En la Red, y en el mundo real, NO todo vale. #Respeto — Policía Nacional (@policia) 2 de mayo de 2018

El colectivo feminista navarrode algunos medios de comunicación queen los Sanfermines de 2016. Por ello, instaron a las asociaciones de periodistas a adoptar medidas al respecto y a los medios de comunicación a elaborar las informaciones "con rigor periodístico" y cumpliendo "las prohibiciones o las restricciones de publicación de datos privados de las víctimas".En un comunicado hecho público a través de su perfil en la red social Twitter, recordaron que "no hace ni una semana" estaban reclamando el "fin de la justicia patriarcal, enfadadas, engañadas, rabiosas por una sentencia que no reconocía que el caso de La Manada era una violación" y una semana después se encuentran con ""."Y en este caso", denuncian. "Varios medios de comunicación del Estado han publicado durante la instrucción y el juicio datos que han permitido que dos portales web hayan unido cabos y, posteriormente, hayan publicado información confidencial de la víctima de La Manada", añaden. Así, según denuncian, se publicó una fotografía de espaldas de la víctima, la universidad en la que estudia, la carrera que cursa y el barrio en el que vive. Además de exigir a esos medios que rectifiquen y eliminen esos datos de sus páginas,por precipitar la publicación de datos íntimos y confidenciales de la víctima". Además, hacen un llamamiento a la sociedad para que denuncie la difusión de datos personales de las víctimas tanto en medios de comunicación como foros y páginas web.Desde este miércoles, la Unidad de Ciberdelincuencia de. Según informó en un tuit publicado en su cuenta oficial, la unidad policial está investigando si se podrían haber publicado datos personales y privados, como el DNI, de la víctima de La Manada. "En la Red, y en el mundo real, NO todo vale", indicó la Policía Nacional en su mensaje publicado en la red social, acompañado del siguiente hashtag: "#Respeto".