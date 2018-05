Los huérfanos de violencia machista reciben una respuesta institucional "escasa e insuficiente"

Avances en tres comunidades

La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto presentaron este viernes su informe anual sobre la. Ambas denunciaron la respuesta institucional "" que reciben los hijos de las víctimas de violencia machista, que desde el año 2013 han ascendido a 194 menores y 142 mayores de edad –de estos últimos 27 convivían con la madre–. Según los cálculos expuestos en el análisis, entre 2013 y 2016 se produjeron un total de 211 asesinatos, de los cuales el 72,04% afectaba a mujeres que eran madres. Trasladando dicho porcentaje al total de víctimas desde el año 2005 –una vez en vigor la Ley contra la Violencia de Género–, cerca de 570 casos de asesinatos de mujeres habrían dejado huérfanos.La respuesta institucional, no obstante, es para ambas organizaciones "escasa e insuficiente". En primer lugar, existe un gran "desconocimiento de la situación y las necesidades" de las familias que se hacen cargo de los niños, quienes "sin que existan ayudas económicas que compensen este esfuerzo". Además, subrayan, "no se considera la condición de víctimas en relación con las obligaciones fiscales". Tampoco existe una "adecuada especialización profesional" y "se tarda demasiado" en facilitar una estabilidad para los huérfanos, que en ocasiones sufren estigma social por ser tratados como hijos de un asesino y no de una víctima, tal y como relató la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.Soleto insistió en que los huérfanos como consecuencia de un crimen machista deben poder recibirsin tener en cuenta la cotización de la madre. Desde el año 2015 –cuando los hijos comienzan a ser consideradas también víctimas–, se produjo un incremento para los niños correspondiente a la pensión de viudedad del asesino, pero aún así "son minoría". En los casos en que los niños reciben la pensión más alta, además, la Seguridad Social "tiene la obligación de recurrir" por entenderlo como "un quebranto de su caja". Las organizaciones piden, en este sentido, que la Seguridad Social no recurra respecto a las pensiones para huérfanos por violencia machista.El promotor del Fondo de Becas,, también recordó que actualmente existe una, admitida a trámite por unanimidad, que pide garantizar las pensiones de orfandad de los hijos de las víctimas mortales. La propuesta, de iniciativa socialista, se encuentra en la Comisión de Empleo a la espera de ser aprobada. Actualmente la cuantía media que perciben es de 140 euros y la propuesta eleva la cifra a 677 euros."Sabemos muy poco sobre qué pasa con esas familias", reconoció Soleto, quien señaló conocer "cuántos huérfanos" deja la violencia machista "pero no qué resoluciones judiciales les están afectando". Por ello, pidió modificar los indicadores para la Delegación del Gobierno contra la violencia de género en el seguimiento mensual de huérfanos y llevar a cabo una menores incluidas en los procedimientos penales. "Tenemos la sospecha" de que los niños que se quedaron huérfanos antes de 2015 "no reciben las medidas de protección adecuadas", admitió Soleto.En cuanto a las medidas fiscales, Soleto incidió en la necesidad de una "de las ayudas públicas o privadas que pueden percibir los huérfanos", además de revisar las obligaciones fiscales asociadas al patrimonio o las herencias de los huérfanos y el reconocimiento estable como actividad prioritaria de mecenazgo a los programas de apoyo a los niños en los Presupuestos Generales del Estado.Pese al panorama general, el informe anual destaca tres comunidades que han realizado amplios avances en la materia. "Partíamos de unaespecíficas, pero en los últimos meses las comunidades autónomas de Castilla y León , Castilla-La Mancha y Balears han comenzado a diseñar ayudas destinadas a los huérfanos".En la primera, las ayudas ya están aprobadas y en marcha, mientras que en las dos segundas se encuentran en trámite. Castilla-La Mancha acaba de aprobar un anteproyecto de ley contra la violencia de género, que contempla, entre otras cuestiones, a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género como huérfanos absolutos y les concede por tanto las ayudas económicas correspondientes.El Fondo de Becas Soledad Cazorla nace en febrero de 2016 en colaboración con la Fundación Mujeres para apoyar económicamente y acompañar a las familias que asumían responsabilidad de la crianza de los hijos de las mujeres asesinadas por crímenes machistas. Según señala su segundo informe, el fondo concedió desde su creación 19 becas por un importe de 38.285 euros, repartidos entre un total de diez familias.