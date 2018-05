info Libre

¡Se ha hecho JUSTICIA! Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez han sido absueltos de todos los cargos.

Sin duda, esta representa una gran victoria de la ayuda humanitaria.

¡Volveremos para salvar vidas! #CondenadosAsalvarVidas — PROEMAID (@proemaid) 7 de mayo de 2018

La delegación del @ParlamentoAnd y el resto de autoridades celebran la declaración de inocentes de los bomberos de @proemaid en el juicio en #Lesbos pic.twitter.com/dDoBoqPzAX — Parlamento Andalucía (@ParlamentoAnd) 7 de mayo de 2018

"Queremos aprovechar que nos apuntan las cámaras para decir que sigue ocurriendo lo mismo en el Mediterráneo, que se siguen perdiendo vidas".

Ahí queda... #CondenadosASalvarVidas pic.twitter.com/fyGRMr61sk — PROEMAID (@proemaid) 7 de mayo de 2018

La Justicia griegaa los tres bomberos de la ONG Proem-Aid que este lunes se enfrentaban a un tribunal de Mitilene, la capital de la isla de Lesbos, por un, según confirmócon fuentes de la organización. "Se ha hecho JUSTICIA", celebraba la asociación a través de su cuenta de Twitter, donde indicaba que la decisión es "una gran victoria de la ayuda humanitaria"., el vicepresidente de la asociación,se enfrentaban a unadespués de que fueran detenidos por la Guardia Costera griega en el año 2016, cuando se encontraban realizando una operación de rescate de una patera a la deriva en el mar Mediterráneo. Junto a la organización andaluza, los tres activistas venían realizando estas labores desde 2015 y, según recordó Blanco en una conversación con este diario, lo hacían en colaboración con las autoridades del país.Durante el juicio, que duró alrededor de ocho horas –comenzó a las 9.30 y la ONG informó del fallo a las 17.30 horas de este lunes–, los tres activistase informaron al tribunal que durante la detención se encontraban realizando labores humanitarias. Negaron, de este modo, las acusaciones de tráfico de personas que pesaban sobre ellos y que, finalmente, fueron retiradas."Afortunadamente,", declaró Blanco a los medios de comunicación que les esperaban a la salida del tribunal. El vicepresidente de la organización, además, quiso agradecer a "todas las instituciones y políticos" que les mostraron su apoyo desde que, hace dos años, comenzaran a preparar el juicio que terminó este lunes. ". Sin la energía positiva de todo el mundo que ha apoyado la causa no hubiera sido posible", añadió. De hecho, este mismo lunes, un centenar de personas salieron a la calle en Sevilla para mostrar su apoyo a los tres activistas bajo el lema Salvar vidas no es delito. Y bajo esa misma premisa, a lo largo de todo el día se sucedieron los mensajes de apoyo en la red social Twitter, donde otros activistas y cargos políticos mostraron públicamente su apoyo a los tres bomberos ahora absueltos. "Por fin podemos descansar, porque", declaró Rodríguez.Ahora, según declararon a la salida del juzgado, tienen fuerzas para continuar con su trabajo. "Sigue ocurriendo en el Mediterráneo.", criticó Blanco. "Es un espaldarazo para decir que cuando se salvan vidas no es un delito", añadió.De este modo, lo que más temían los acusados y las demás organizaciones de ayuda humanitaria no se cumplió. Según denunciaron desde Proem-Aid, este juicio formaba parte de laque las autoridades europeas estaban llevando a cabo. Así, una de las abogadas de los tres activistas confesó tener cierta preocupación porque, a su juicio, había "muy mala fe" en el proceso.Lo cierto es que este tipo de acusaciones hacia las ONG no es nuevo. Según publicó, el discurso crítico que dirigieron las organizaciones a las autoridades europeas se vio reforzado en los últimos años. Les acusan de criminalizarles y torpedear sus labores de rescate. Acusaciones cuyas consecuencias ya se ven sobre el terreno. Actualmente,. Llegaron a ser 12 en 2016, pero la pérdida de fondos derivada de las críticas que han recibido por parte de los Estados y la presencia de la Guardia Costera libia que impide sus actuaciones han ido dejando el Mediterráneo vacío de ayuda humanitaria.