El Gobierno avisa a Torra: si "incumple la ley" actuará "exactamente igual" con el 155

"Un Gobierno legal y efectivo"

Rajoy advierte a Torra

El Gobierno lanzó este viernes una advertencia a Carles Puigdemont y, por extensión, a Quim Torra, señalado por el expresident para ser investido presidente de la Generalitat de Catalunya. Si "incumple la ley", el Ejecutivo actuará "exactamente igual" como ha hecho hasta la fecha. Es decir, recurriendo las decisiones que no se ajustan a derecho a la Justicia y, en última instancia, aplicando el artículo 155 de la Constitución. En todo caso, el portavoz del Gobierno,Creo que los seres humanos aprendemos de la experiencia. El Gobierno ya ha dado serias muestras de que actuar con firmeza cuando se incunple la ley", insistió el también ministro de Educación.He oído que Torra fue vendedor de seguros. Seguro que valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace, por lo que espero que lo haga", añadió Méndez de Vigo.En respuesta a Ciudadanos, que exige que el 155 sea prorrogado,leyó el acuerdo del Consejo de Ministros y del Pleno del Senado que especifica que la intervención de la autonomía de Cataluña termina en el momento en el que tome posesión un nuevo Govern. Una vez más, por segunda vez en esta semana, el portavoz del Ejecutivo insistió en la necesidad de que PP, PSOE y Cs vayan de la mano en este asunto. Una cuestión que, a su juicio, requiereEl miércoles, tras un tenso debate con Rajoy en el Pleno del Congreso , Albert Rivera dio por roto el pacto del 155 con el Gobierno. Un anuncio simbólico si se tiene en cuenta que el acuerdo ya recibió el visto bueno del Senado . Y que decae inmediatamente cuando tome posesión el nuevo equipo de Gobierno.El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este sábado a las 12.00 horas del mediodía el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat,. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont descartó este jueves aspirar a la Presidencia de la Generalitat y señaló al diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural como candidato a president.Nada más conocerse la designación de Torra,y estar en condiciones de cumplir con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat"."El Gobierno de España siempre ha mantenido que Cataluña, que se ocupe de los intereses de los ciudadanos y gobierne para todos ellos, no para una mitad", señalaron fuentes de la Moncloa.En un sentido similar, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament,exigió a Quim Torra que "se disculpe por sus mensajes de odio a españoles y catalanes que no son independentistas, antes de asumir la investidura como candidato".A su juicio, alguien que aspira a gobernar para 7 millones de catalanes, y no solo para los que han votado a partidos independentistas, "no puede ofender profundamente a aquellos que no piensan como él".El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido desde Cádiz, a donde se trasladó tras el Consejo de Ministros, de que el 155 es ya más que un artículo de la Constitución porque desde que se ha aplicado en Cataluñaque queda para el futuro si se vuelve a incumplir la ley, informa Europa Press.Rajoy no se ha referido a Quim Torra, pero ha dejado claro que el 155 es hoy "un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario", aunque ha añadido que desea que no se tenga que volver a utilizar. "Es necesario que el Parlament, que se ponga en su sitio y gobierne con normalidad. Es necesario imponer la sensatez, el sentido común y la legalidad", ha señalado.