Arranca el juicio por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la CAM, Modesto Crespo

El juicio por elcomenzó este lunes en la sección décima de la Audiencia provincial de Alicante , desplazada a una sala de vistas de los juzgados de Benalúa para poder acoger a los 21 acusados. El juicio arranca con la primera de las dos sesiones de cuestiones previas. Entre los acusados está el expresidente; el exdirector de la entidad Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, según informó Europa Press.Precisamente, la defensa del expresidente de la CAM, Modesto Crespo, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por el abogado Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM, negocian un acuerdo en el que Crespoen dos anualidades.El acuerdo implicaría una reducción de la pena de prisión para Crespoen dos plazos: uno de 200.000 euros de manera inmediata y el resto a lo largo de dos años.La acusación particular avanzó que, siempre y cuando el expresidente de la CAM detalle durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas. Además, apuntó que deberá apuntarse al presunto diseñador de la operación, Roberto López Abad, y a quién lo hizo posible, al exvicepresidente de la CAM y miembro de la Comisión de Retribuciones de la entidad, Antonio Gil-Terrón.Se juzga si el director general de la entidad ideó unde la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía a Modesto Crespo cobrar dietas extraordinarias.Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, para saltarse la prohibición, López Abad habría propuesto el 29 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la Caja,La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009. Además de a Modesto Crespo, el Ministerio Públicoy le pide la, cuatro años de prisión, los mismos que solicita la acusación particular y una multa deEn cuanto a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la entidad, al promotor y exvicepresidente de la CAM, Antonio Gil-Terrón, al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al exministro socialista, Martín Sevilla, se les acusa de autores con penas deEn este caso, la acusación particular eleva la pena del exvicepresidente a cuatro cuatro años de prisión. Luis Esteban y Martín Sevilla no figuran entre los acusados. Tampoco el resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también autores, según Fiscalía y para los que pide. La acusación particular tiene la intención de llamarles como testigos.