Exrepartidores de Deliveroo y Glovo trabajan en una 'app' para "fomentar el empleo digno"

Consumo responsable

Juicio contra Deliveroo

Exrepartidores de Deliveroo y Glovo, agrupados en la plataforma Ridersxderechos , tienen previsto lanzar una aplicación móvil de compra en Internet y entrega a domicilio parade restaurantes y comercios de Barcelona.En una entrevista de Europa Press, el portavoz de Ridersxderechos, Oriol Alfambra, explicó que desde el pasado octubre han estado desarrollando y estudiando la viabilidad de una marca con la que competir con empresas como Deliveroo, Glovo, Stuart, Uber Eats y Shargo, en las que han trabajado o trabajan la mayoría de los miembros del colectivo.Alfambra detalló que lo harán a través de lay que en un primer momento emplearán hasta ocho personas, y enfatizó que contarán con uny cotizarán en el Régimen General de la Seguridad Social."Planteamos esta iniciativa para crear puestos de trabajo dignos y pagar impuestos, aen la que se opera con falsos autónomos , lo que repercute de manera nefasta en el ejercicio de sus derechos como trabajadores y en la sociedad, ya que empresas que facturan millones de eurospara evadir fiscalmente las cuotas de la Seguridad Social", razonó.Dependiendo de cómo evolucione la aplicación, el colectivo tiene previsto, que se espera que tengan contratos a, y que calcula que podría llegar hasta losPara ello, Ridersxderechos lanzará el próximo martes una campaña de, en la que prevén pedir recursos con los que sufragar los gastos de desarrollo de la aplicación y de adquisición de vehículos con los que operar y que se sumarán a los 60.000 euros que recibieron por parte de una subvención de la Generalitat.La aplicación ofrecerá a los usuarios un catálogo de restaurantes y comercios de Barcelona con la intención de "fomentar el consumo responsable y de proximidad", y lo hará con alimentos de calidad y de origen preferiblemente ecológico yAlfambra resaltó que los vehículos que utilizarán para la entrega a domicilio serán, utilizando así medios de transporte totalmente sostenibles y que no contaminen.Avanzó que su iniciativacomo Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca o Málaga, en las que tienen contactos con trabajadores que también se han agrupado en plataformas similares a la suya.El próximo miércoles se celebrará en Barcelona elpor parte de uno de los trabajadores que fue despedido tras las protestas y huelgas del pasado junio y julio, en las queEl abogado del Col·lectiu Ronda Nacho Parra informó de que en este juicio y 15 más, que se desarrollarán hasta noviembre, se buscará ely que operaron como falsos autónomos, y que se califique como nulos sus despidos como represalia a las protestas y que se les reincorpore a la plantilla.Agregó que inspecciones de trabajo previas a Deliveroo, en las que se determinó que, juegan a su favor para demostrar que no tienen el control de la actividad, puesto que factores como los precios, los horarios y las jornadas no los deciden ellos mismos, como debería ser si fueran autónomos.