Rajoy reclama un gobierno viable en Cataluña, que cumpla la ley y que sea capaz de dialogar "en serio"

Un riesgo económico

Dialogar requiere acompasar la voluntad con los hechos

El presidente del Gobierno,, advirtió este lunes de que lo que está ocurriendo en Cataluña esy reclamó un Gobierno viable,, informó Europa Press.En este sentido, se comprometió a que el Gobierno pondrá "todo de su parte" y, pero advirtió que para ello es necesario un Gobierno "que sea capaz de dialogar en serio" y que acompase las declaraciones de voluntad de hablar con los hechos.Durante su intervención en Vigo, en la inauguración de la Asamblea General de Socios del Círculo de Empresarios de Galicia, el jefe del Ejecutivo explicó los riesgos a los que se enfrenta la economía española en estos momentos y citó expresamente la situación de Cataluña por laque genera.De hecho, recordó las palabras de la nueva presidenta del Círculo de Empresarios, que le precedió en la intervención y quien reclamócomo primera condición para que las empresas se instalen en España."Lo que está ocurriendo en Cataluña no nos ayuda desde el punto de vista económico", remachó Rajoy, quien, en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta comunidad autónoma, ni la "prudencia" con la que el Gobierno tuvo que actuar.Pero precisó que sí quería hablar de futuro y para ello"; pidió repetidamente "que se cumpla la ley" y reiteró su oferta de diálogo a la vez que pedía al Gobierno de la Generalitat que dialogue "en serio".El jefe del Ejecutivo advirtió que no se puede estar en el siglo XXI discutiendo si hay que cumplir la ley o no. "Son las reglas del juego, es lo que ordena la vida en sociedad, son las reglas de convivencia y", recalcó al tiempo que recordó que se trata de un "principio básico" que está recogido en la Constitución española y que es "uno de los valores fundamentales" sobre los que se ha construido la Unión Europea.Y, además de reclamar un Gobierno viable para Cataluña y que cumpla la Ley, Mariano Rajoy insistió en la necesidad de que ese Ejecutivo "sea capaz de dialogar en serio". En este sentido,Quim Torra, al advertir que "dialogar no consiste en decir, vamos a dialogar", sino que "requiere voluntad de diálogo y acompasar esas afirmaciones a los hechos a los cuales, luego, uno se tiene que atener".Para Rajoy, es fundamental que Cataluña recupere la normalidad institucional, económica y social y para ello, dejó claro que el Gobierno que él preside "pondrá de su parte, todo cuanto esté en sus manos" al tiempo que ha mostrado suEl presidente insistió en que en un país que forma parte de la UE y que es uno de las potencias más importantes del mundo, "la ley hay que cumplirla" y "afecta a todos". Y se mostróque sea "viable, que cumpla la ley, que dialogue" con el Ejecutivo central y que trabaje por recuperar la normalidad política e institucional.