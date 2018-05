Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir la abolición de la tauromaquia

Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para, según las 17 organizaciones animalistas convocantes, informa Europa Press.La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol con una acción en la que cientos de activistas han realizado una performance bajo el lema Tauromaquia Es Violencia. Los participantes, simbolizando la sangre de los más de 20.000 toros, vacas, vaquillas, novillos y becerros que cada año mueren en festejos taurinos en España.Bajo lemas comomiles de personas han recorrido las calles de la capital madrileña desde la céntrica Puerta del Sol hasta la Plaza del Museo Reina Sofía, donde ha tenido lugar la lectura de manifiestos.Según destacan las once organizaciones convocantes, a la manifestación se han adherido más de 170 colectivos procedentes de todo el país y del extranjero, y cuenta con el apoyo de Equo y de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (Apdda).En declaraciones a Europa Press Televisión, la portavoz de Tauromaquia es violencia , Laura Gonzalo, ha señalado que "es un atraso que en pleno siglo XXI se sigan torturando animales por diversión y"."Estamos demostrando que la sociedad quiere un cambio. Reclamamos a los políticosy a tomar mediadas encaminadas a la abolición de la tauromaquia", ha remarcado.En este sentido, el coportavoz de Tauromaquia es violencia, José Enrique Zaldívar, ha afirmado que él, como veterinario, quiere "hacer saber a la sociedad que el sufrimiento, la tortura y el maltrato a los animales, simplemente por divertimento no tiene cabida en esta sociedad". "La sociedad está cambiando, el movimiento cada día es más grande y", ha manifestado.Algunos de los manifestantes han explicado que su objetivo es "defender a los animales, que se les oiga" ya que ellos "tienen voz" y han reclamado a los políticos que "" y las destinen a "educación o sanidad".También han expresado su apoyo rostros de la cultura como la escritora Rosa Montero, la cantante Mari de Chambao, la actriz Emma Ozores, el cantante Niño de Elche y la escritora y periodista Pilar Eyre, entre otros.Asimismo, han apoyado la concentración representantes políticos como el cofundador de Podemos, que ha señalado que "matar toros ya no es cultura. No toleramos que nadie maltrate a un perro, ¿por qué tenemos que tolerar que alguien maltrate a un toro?" y que el paso inicial para abolir la tauromaquia es "dejar de subvencionar espectáculos taurinos".