El presidente del Parlament anuncia una querella contra el juez Llarena

Publicada el 15/06/2018 a las 11:28 Actualizada el 15/06/2018 a las 12:09

Recurso de CS

Presos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha argumentado este viernes que, el juez Pablo Llarena, porque considera que no hacerlo supondría incurrir en una "dejadez de funciones" como presidente de la Cámara.En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, el presidente ha explicado que se querellan contra Llarena por cuatro motivos: haber detenido "ilegalmente" a diputados del Parlament, obstrucción del normal funcionamiento de la institución, prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales."Se están vulnerando los derechos fundamentales de los diputados, particularmente de aquellos que no han podido asistir al debate de investidura y, por tanto,", ha argumentado.La denuncia supone materializar un acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado mes de abril, que tomó después de que el juez Llarena denegara por segunda vez a Jordi Sànchez acudir a su debate de investidura."A mí me parece que haríamos mal si no defendiéramos los derechos de los diputados", ha explicado y ha añadido que, en este caso, la Mesa y su presidente defienden a los diputados afectados por el Supremo, pero que su deber es defender a los 135 representantes públicos catalanes.Ha incidido en que, de no hacerlo, estaría incurriendo en unaal "no proteger los derechos fundamentales de los diputados, porque son los derechos que representan al conjunto de la ciudadanía".Durante la reunión de la Mesa que adoptó la decisión de querellarse contra Llarena, el vicepresidente segundo, José María Espajo-Saavedra (Cs) recordó que se habían vulnerado derechos de los diputados en los plenos del 6 y 7 de septiembre para aprobar las leyes del referéndum y de transición democrática–"una sentencia dice que se vulneraron: no es una opinión"– pero que el Parlament no presentó querella alguna.En aquella reunión, los grupos de la oposición pidieron a los letrados del Parlament un informe sobre si la Cámara podía presentar la querella, y que el entonces letrado mayor, Antoni Bayona, explicó que él mismo ya había propuesto redactarlo, pero queDesde Cs anunciaron que, si la querella se presentaba, ellos presentarían un recurso contencioso administrativo y estudiarían además si se estaría incurriendo en un delito de malversación, que no solo contempla el gasto de "dinero líquido de las instituciones, sino también de recursos humanos" para intereses que no son generales.Torrent ha explicado que no han recibido "ningún 'imput" al respecto e insisten en que la Mesa haría mal si no actuara en defensa de los derechos de los diputados.El presidente también ha contestado a preguntas sobre el acercamiento de los dirigentes independentistas encarcelados y ha exigido al gobierno que los traslade a centros penitenciarios catalanes."Veremos si este cambio de actitud que pregona y que deja entrever el PSOE y el señor Sánchez al frente del Gobierno se materializa con cosas como estas. Veremos. En todo caso insisto en que no se está planteando nada extraordinario, sino que se cumpla la ley y", ha concluido.