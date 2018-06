Publicada el 15/06/2018 a las 11:45 Actualizada el 15/06/2018 a las 12:17

Estimado Maurizio, estamos listos para trabajar juntos por una nueva Europa donde los egoísmos nacionales no van a prevalecer. https://t.co/TGruLUgY0d — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de junio de 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este viernes dispuesto a trabajar con el Partido Democrático (PD) italiano —el partido hermano del PSOE en Italia, hoy en la oposición— por una Europa que "donde l".Sánchez se ha expresado así a través de Twitter, respondiendo a un mensaje del líder interino del PD, Maurizio Martina , sobre la decisión española de acoger el Aquarius, un buque con 629 migrantes a bordo, entre ellos 123 menores, al que tantoel pasado domingo.La oferta española fue, líder del partido ultraderechista La Liga. El Gobierno español comentó esa reacción por boca del ministro de Exteriores, José Borrell, que dijo que fue una "victoria" para los pasajeros del buque.Por su parte, el líder del PD, Maurizio Martina, ha replicado "que intervención de España no es una victoria, sino un suspiro de alivio". Así,y ha advertido a Salvini de que quien puede esperar ayuda es del PSOE español, no de "sus amigos" como el primer ministro húngaro Viktor Orban.A estas palabras sí ha respondido Sánchez: "Estimado Maurizio,donde los egoísmos nacionales no van a prevalecer".Todo ello después de que Salvini acordase con el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, y el canciller austriaco, Sebastian Kurz, convertirse en "el" en la Unión Europea, en palabras del alemán.No obstante, los planes de Seehofer, líder de los democristianos bávaros (CSU), fueron desautorizados por la jefa de su gobierno, la canciller Angela Merkel.