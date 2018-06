El Gobierno no lo considera “urgente” pero se dispone a sacar a Franco del Valle de los Caídos porque “es el momento”

Publicada el 18/06/2018 a las 14:09 Actualizada el 18/06/2018 a las 14:46

“En el plazo más breve posible”

La decisión está clara.y poner en marcha las medidas necesarias para sacar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco. Así lo corroboró en la mañana del lunes el portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid,tras la reunión de la permanente de la Ejecutiva del partido, presidida por Pedro Sánchez. Una decisión que no tiene nada que ver con la urgencia, subrayó, sino con la oportunidad. “¿Es urgente? No. Lo quesubrayó. “Eso es lo que cree el Partido Socialista y lo que cree el Gobierno. Es el momento de tomar esas decisiones y las vamos a tomar. Sin urgencias, sin precipitaciones“ y “tratando de generar las menores estridencias posibles”, pero “las vamos a tomar”, repitió.Para el PSOE y para el Gobierno, explicó Puente, “este esEl Ejecutivo de Pedro Sánchez “va a tratar de cumplir la Ley de la Memoria Histórica” y por eso “estudia cada paso que debe darse para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación y memoria de todos los españoles y no de exaltación de una dictadura”.El portavoz socialista no quiso o no pudo precisar más, pero sí señaló que el Gobierno ya estudia las iniciativas legislativas que han defendido el PSOE y otros grupos parlamentarios con el objetivo de “intentar ponerlas en marchaPara conseguirlo, Sánchez buscará “que el consenso sea el máximo posible”, pero si no se alcanza, advirtió, “lo que el Partido Socialista no puede hacer es incumplir sus compromisos en esta materia”.Porque, aunque no concretó plazos ni procedimientos, Puente sí destacó que para Sánchez “uno de los temas claros en este momento es el traslado de los restos y“Llama un poco la atención”, reflexionó el portavoz del PSOE al hilo de las críticas que stá recibiendo del PP, que “después de 40 años de democracia” haya quien defienda que “no podamos empezar a plantearnos determinadas cuestiones que se aparcaron en su momento”. “Hoy, desde luego,“No se trata de confrontar”, como sostiene erl PP, sino de “actuarponiendo fin a una etapa a través de determinados símbolos que sí que son los que confrontan y sí que son los que dividen”. El PSOE lo que qiuiere es “tomar medidas que conduzcan a la reconciliación y la reparación de los agravios cometidos en determinados momentos de nuestra historia”.