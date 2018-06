La URJC informa a la jueza de que no hay constancia documental del tribunal ni del acta de convalidaciones de Casado

Publicada el 20/06/2018 a las 10:43 Actualizada el 20/06/2018 a las 11:19

Explicaciones de Casado

Un exsubsecretario de Economía de Rajoy, también investigado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid remitió un informe a la magistrada de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en la que asegura quedel máster en Derecho Autonómico del vicesecretario de Comunicación del PP,, informó Europa Press.La jueza solicitó esta misma semana al Congreso de los Diputados que acreditase la condición de diputado de Casado, después de recibir dicha información de la Universidad. La información se realizaría en aras a confirmar la condición de aforado ante el Tribunal Supremo para, en su caso, remitir una posible investigación en relación al máster que cursó en 2008. Si se eleva la causa al Supremo, podría conllevar susi decide no archivar el caso.Según adelantó Eldiario.es , la magistrada preguntó a la universidad por las "personas que conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la URJC el día 3 de febrero de 2009 y, si existiere, acta de dicha reunión", como consta en el documento al que han tenido acceso. A esto, la URJC responde que "documental de la composición de dicho Tribunal". El País , por su parte, desveló este miércoles que las únicas cuatro asignaturas que hizo Casado se las aprobaron los mismos profesores implicados en el caso del máster de Cristina Cifuentes.Asimismo, la jueza requirióde adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos y que dio lugar al reconocimiento de asignaturas en fecha 10 de febrero de 2011".La Universidad asegura que "no hay constancia documental de la composición de la Comisión de adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos, en este Vicerrectorado en dicha fecha". Además, señala que "en la aplicación informática de la universidad aparece como fecha de solicitud el 3/02/09, en la que se graban en la aplicación los reconocimientos de las asignaturas".El pasado lunes y coincidiendo con su anuncio de candidatura a presidir el PP , el vicesecretario de Comunicación de la formación aseguraba su "absoluta tranquilidad" por las investigaciones sobre sus estudios universitarios porque fue "transparente", dio "la cara" y aportó "toda la documentación". A su entender, se trata de"Mantengo que lo tengo todo perfectamente realizado, así lo he acreditado mediáticamente y así espero que cuanto antes lo digan las universidades involucradas", señaló, para añadir que mantenía todo lo que dijo en su momento., apostilló.La jueza, que es la misma que lleva el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes decidió abrir una pieza separada con el tema de Casado y su última providencia, donde solicita la información al Congreso, se enmarca en la investigación de los presuntos delitos dePor esta causa, fueron llamados a declarar el próximo 1 de agosto, en calidad de investigados, la profesora Alicia López de los Mozos, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster tanto de Cristina Cifuentes como Pablo Casado y del exrector de la Universidad Fernando Suárez.Estas citaciones se producen después de que de que la URJC, con fecha 13 de junio, aportara la información requerida por el juzgado en relación con la calificación y convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo Casado en el máster oficial en Derecho Autonómico y Local, año 2008-09, de esta Universidad.En abril, Casado también compareció ante los medios de comunicación tras difundirse las primeras informaciones con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó –un total de 40 créditos– para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibióEn esa comparecencia, confirmó que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes, y admitió que no fue a clase ni se examinó., enfatizó.Casado explicó que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado de notas oficial porqueDespués mostró cuatro trabajos, entre los que destacó el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia.Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro; y Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional.El exrector de la URJCtendrá que declarar el próximo 1 de agosto como investigado por otra pieza separada que investiga la jueza Carmen Rodríguez-Medel en relación a lasen el cesado Gobierno de Mariano Rajoy.Se trata de una pieza desglosada del caso matriz que instruye la juez de Instrucción número 51 de Madrid sobre las presuntas irregularidades en el máster en Derecho Autonómico que cursó en 2012 la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la URJC.Suárez Bilbao está citado a declarar el próximo 1 de agosto a las 10 horas como investigado en la pieza que trata de averiguar las, cursado por Pablo Casado –2008– y Cristina Cifuentes después.Pero también está citado a declarar a las 13 horas ese mismo día para que explique las supuestas anomalías detectadas en las convalidaciones aal principio de la legislatura del PP y persona cercana al exministro de este ramo, Luis De Guindos. A Miguel B.T.R. se le cita como testigo ese día.En concreto, la jueza cita a Álvarez Conde y a Suárez Bilbao en relación a "la convalidación de las asignaturas de Miguel B.T.R. por si los hechos pudieran constituir delitos de"., ya que fue nombrado en junio de 2002 como director de Gabinete del ministro del Interior, Ángel Acebes. En septiembre de 2016, fue cesado a petición propia y se reincorporó a la Abogacía del Estado.En un auto dictado el pasado 15 de junio, al que tuvo acceso Europa Press, se detalla que la citación tiene lugar tras la comparecencia el pasado 13 de junio de la representación procesal de la universidad en la que se aportó documentación sobre los expedientes de diferentes alumnos, entre ellos el del candidato a presidir el PP Pablo Casado.El exrector de la URJC también está siendo investigado por una raíz de una demanda que presentó en mayo de 2017 el penalista de la URJC Antonio Cuerda. Se le acusaba de copiar a otros autores en obras suyas. Cinco de los autores plagiados exigieron su dimisión, cosa que no hizo aunque adelantó las elecciones.Por su parte, la jueza señaló por ahora tres citaciones como investigado para Álvarez Conde. Deberá declarar como imputado el próximo 25 de junio en el marco de la causa general sobre el máster de Cifuentes –que declara un día después–; y también está citado el próximo 1 de agosto, a las 9.30 horas por la pieza en el que se investiga las anomalías en el máster que dirigió y que cursó Pablo Casado, y ese mismo día a las 12.30 horas, por las convalidaciones presuntamente irregulares al exsubsecretario de Economía.