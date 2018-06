Publicada el 21/06/2018 a las 14:30 Actualizada el 21/06/2018 a las 17:27

info Libre

Empresa de maquinaria dedicada a asesoría fiscal y financiera

info Libre

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este jueves que su partidocuando decidió pagar a su tesorero, carlos Cuadrado, a través de una empresa dedicada a la maquinaria textil.El tesorero de Cs, Carlos Cuadrado, recibió pagos del partido durante la precampaña de las elecciones generales de 2015 a través de una sociedad limitada que llevaba 15 años dedicándose asegún documentos a los que ha tenido acceso . El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó “durante cinco meses” de 2015 a Ciudadanos, pero insiste en que esos pagos se hicieron de forma “legal”.Villegas aseguró que al utilizar este procedimiento su partidoSon “facturas pagadas, declaradas en el Tribunal de Cuentas” por “unos servicios” que la empresa del tesorero prestó a Cs. En aquel momento, justificó, el partido no tenía “infraestructura suficiente”. En cuanto la situación cambió “se contrató al tesorero. Pero no hay nada oculto”.Según el número dos de Albert Rivera, no hay nada extraño en utilizar una empresa de maquinaria textil. “No es una cosa interpuesta”, argumentó, porque “como objeto social” también tiene“No tenemos ningún problema con esta situación”, concluyó.Villegas es el mismo dirigente de Ciudadanos que–Mabex Gestión SL– para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para el partido entre enero de 2011 y septiembre de 2012. En esos 21 meses Villegas cobró, a través de Mabex Gestión SL, un total de 72.100 euros. Fueron 40.100 euros en 2011 y 32.000 en 2012, tal y como él mismo admitió en noviembre de 2015 a preguntas deLa utilización de una empresa interpuesta para pagar menos impuestos es lo que hizo tambiénnúmero tres de Podemos cuando se conocieron los hechos a principios de 2015. Al igual que Villegas, Monedero tampoco había declarado como renta personal la operación vinculada realizada con una empresa de la que era socio y administrador.