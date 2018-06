El Ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a 20.000 niños inmigrantes en bases militares.

Publicada el 22/06/2018 a las 18:23 Actualizada el 22/06/2018 a las 18:24

El Ejército de Estados Unidos ha recibidode prepararse, en el caso de que fuera necesario, para albergar en bases militares hasta aen plena tormenta política y social por el tratamiento de los menores a su llegada a lapor vía ilegal, según informaciones de Reuters recogidas por Europa Press.Si bien todavía no se ha tomado una decisión oficial al respecto, el Departamento de–encargado de las familias junto a Justicia y Seguridad Nacional– ya ha mantenido contactos cony va a examinarpara evaluar el acondicionamiento de las instalaciones, según la portavoz del Pentágono,. "Salud ha pedido al Pentágono que determine su capacidad para albergar camas para 20.000 niños inmigrantes no acompañados en instalaciones militares", señaló White.El pasado miércoles, el secretario de Defensa de EEUU,, se mostró abierto a la propuesta aunque avisó de que el Pentágono no puede liderar en modo alguno una. "Ya hemos albergado a refugiados, a gente sin hogar por terremotos o huracanes", explicó el secretario.No sería la primera vez que la Casa Blanca recurre al Ejército para instalar alojamientos temporales. Ya sucedió en, durante la, con la declaración de tres bases como puntos de alojamiento.