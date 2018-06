La asociación ultracatólica Abogados Cristianos denuncia una exposición artística del colectivo LGTBI

Publicada el 22/06/2018 a las 17:44 Actualizada el 22/06/2018 a las 18:26

Una de las obras de la exposición 'From Russia with Love', del artista Alberto de las Heras.

El PP pide la retirada de imágenes de una exposición en Juntas de Bizkaia por ser “una ofensa a sentimientos religiosos”https://t.co/jdRmgWzCYy pic.twitter.com/R11NPheqrd — laicismo.org (@laicismoorg) 22 de junio de 2018

Los grupos junteros de la diputación de Bizkaia, a excepción del PP, firman esta declaración en favor de las libertades de creación y expresión, y solicitando la protección de la integridad de la exposición por la diversidad sexual que se exhibe actualmente en la sede de Juntas. pic.twitter.com/qxJik3PRLI — LGTBI Bizkaia PSE-EE (@LGTBI_PSE_Biz) 22 de junio de 2018

La ultracatólica Asociación Española de Abogados Cristianos denunció a las Juntas Generales de Bizkaia por exponer varias imágenes que consideran "vejatorias" contra los cristianos. La organización de juristas denuncia por una la presidenta de las Juntas, Ana Otadui (PNV), y a, autor de la obra From Russia with Love.Según informó esta asociación a Europa Press, se trata de una obra compuesta por cuatro imágenes cristianas con. Entre otras, aparece una representación de Jesucristo vestido con indumentaria sadomasoquista, un ángel es mostrado como miembro de Femen, la Virgen y el niño Jesús con las cabezas cubiertas con pasamontañas y en otra imagen aparecen San Pedro y San Pablo besándose.La obra forma parte de la exposición Bilbao Bizkaia Pride 2018 : arte por la diversidad sexual, que se enmarca dentro de los actos del Día Internacional contra la LGTBIfobia.La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, pidió "respeto para todos los colectivos, incluidos los cristianos" al considerar "inaceptable que para luchar contra la discriminación de unos, se permitan la vejación y los ataques a los sentimientos de otros". Cuestionó qué pasaría "si en vez de con imágenes cristianas, se hiciese la misma obra con miembros del Gobierno Vasco".Además, recordó que el año pasado el Obispado denunció a una comparsa por la colocación de. En esa ocasión, el juez ordenó retirar la obra y Castellanos confía en que "en esta ocasión, la justicia actúe en la misma dirección". La Asociación lanzó una recogida de firmas en su web para pedir la retirada de la obra y también cuentan con el apoyo PP en la región.El apoderado del partido en las Juntas Generales de Bizkaia Jesús Isasi exigió la retirada de las imágenes por considerar que "suponen una ofensa a los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos". "Hay muchas formas de expresar el arte y muchas maneras de transmitir el rechazo a la LGTBIfobia. Sin embargo, consideramos que atacar a los sentimientos religiosos no es una de ellas", advirtió Isasi en un comunicado.Sin embargo, el resto de grupos junteros –EAJ-PNV, PSE-EE, EH Bildu, Podemos Bizkaia– firmaron una declaracióny expresión y piden que "se proteja la".