Iglesias defiende un referéndum de autodeterminación y pide a Torra que sus diferencias con PSOE no impidan hablar

Publicada el 25/06/2018 a las 16:50 Actualizada el 25/06/2018 a las 17:05

El secretario general de Podemos,, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat,, que las diferencias que ambos mantienen con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la autodeterminación no impidan el diálogo entre administraciones.Iglesias –el primer líder parlamentario del Congreso que se reúne con Torra– ha recordado en rueda de prensa que Podemos "defiende, la celebración de un referéndum", pese a tener diferencias con los independentistas.Ha añadido que Torra se ha mostrado con", e Iglesias le ha insistido en que el diálogo en política obliga a hablar con los que piensan de manera diferente, también sobre el derecho a decidir.Pablo Iglesias ha explicado que es partidario del acercamiento de los dirigentes independentistas a cárceles catalanas, que le consta que también es la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el líder de Podemos quiere visitarlos "cuando sea posible".Durante una rueda de prensa tras una reunión con el presidente de la Generalitat, que ha calificado de muy cordial, ha defendido que "es muy importante, como primera medida,", y ha argumentado que debe darse en cumplimiento de la leyes de servicios penitenciarios, porque una pena privativa de libertad, por muy privativa que sea, nunca debe serlo para los familiares.Preguntado por si tiene previsto visitarles en las cárceles madrileñas en las que están recluidos, ha dicho que su voluntad es hacerlo y que cuando sea posible lo hará: "Creo que puede contribuir aque haya un diálogo con las personas que están en situación de cárcel".Iglesias ha afirmado que el rey ha jugado "y de desunión con los catalanes en el conflicto catalán" a partir de la lectura de la declaración institucional el 3 de octubre sobre los hechos del 1-O.En los últimos días y con motivo de la inauguración del viernes de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, el presidente anunció medidas sobre la relación de la Generalitat con la Corona.Este lunes, en la rueda prensa posterior a la de Iglesias que ha realizado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho que "la Corona no respeta los derechos más básicos y fundamentales de la población de Cataluña". Artadi ha recordado las medidas que ha adoptado la Generalitat: "A actos de la Corona no vamos. A los que organice el Govern no les invitamos. Y a los que realizan otras instituciones, como la de los premios de esta semana,, porque no podemos desatender nuestras obligaciones".Por todo eso, Iglesias ha incidido en la necesidad de aplicar los valores republicanos, porque solo guiándose políticamente por ellos "España y Cataluñay compartir un Estado".