Los policías apremian a Interior para que permita el uso de la pistola eléctrica que ya tienen los Mossos

Publicada el 01/07/2018 a las 13:47 Actualizada el 01/07/2018 a las 13:48

Dudas de los técnicos sobre su peligro

Los sindicatos policiales representativos han apremiado al Ministerio del Interior para que desarrollen el marco normativo que permita laEsta misma semana los Mossos d'Esquadra han anunciado que habían comenzado a usar este tipo de armas siguiendo lo que es ya "", informa Europa Press.Los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP han remitido un escrito con fecha de 19 de junio a la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella , en el que recuerdan diferentes reuniones técnicas en las que se abordó esta cuestión.Citan una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del pasado 5 de junio en el que reclamaron que se diera a conocer las gestiones para implementar este tipo de armas y también que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había licitado a finales de 2017 la adquisición de defensas extensibles con funda, anunciando la formalización del contrato en el BOE del 12 de abril de 2018.Los policías aluden en su escrito el uso extendido de este tipo de armas recordando las recientes adquisiciones de ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife de pistolas eléctricas para sus agentes locales. El director general de los Mossos, Andreu Martínez, destacó el lunes que la policía catalana es pionera en España y que la implantación de: "Nos estamos situando en lo que es una práctica policial ordinaria, de países democráticos y avanzados".Las asociaciones de la Guardia Civil llevaron al Consejo del Instituto Armado en marzo de 2017 una petición para la dotación de la pistola eléctrica al entender que ayudaría a" frente a la tradicional arma de fuego.La Dirección General de la Guardia Civil aseguró entonces que estaba realizando un estudio de mercado para valorar la conveniencia o no de adquirir estas armas eléctricas. El pasado 21 de noviembre, ante el anuncio de que los Mossos se sumarían a la Ertzaintza en el uso de la Taser, fuentes de Interior consultadas por Europa Press explicaron que el Ministerio dirigido por entonces por Juan Ignacio Zoido mantenía en estudio su uso, aunqueentre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Los sindicatos policiales son. Así lo reclamaron ya el pasado 25 de julio, cuando miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la frontera de Melilla redujeron a un individuo que les amenazaba con un cuchillo. Con tal fin, le arrojaron a la cabeza una barrera de plástico para señalizar el tráfico. La imagen se hizo viral después de que la publicara en redes sociales el Ministerio del Interior. El extitular de la cartera Juan Ignacio Zoido, y máxime cuando se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista ante la amenaza yihadista.Los técnicos de Interior son reacios a usar el dispositivo eléctrico por su peligrosidad, ante el temor, como dicen sus detractores, de que. Sus partidarios aseguran que la Taser no es letal, su uso es cada vez más extendido y que, además, constituye una alternativa al empleo del arma de fuego reglamentaria.